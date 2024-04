La propreté : Ville-Marie y voit, et vous?

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Soucieuse de multiplier ses efforts pour assurer la propreté sur l'ensemble de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie renforce ses activités d'entretien et poursuit son grand ménage du printemps qui se déroule actuellement à Montréal.

Encore une fois cette année, l'Arrondissement a adopté différentes bonifications pour renforcer ses opérations dans certains secteurs-clé :

renforcement de la brigade de la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville;

création d'une nouvelle brigade dédiée au district de Sainte-Marie ;

; ajout de véhicules électriques pour faciliter les opérations dans les parcs;

déploiement continu d'effectifs sur le terrain 12 mois par année.

Outre les petites roches utilisées en hiver pour le sablage des trottoirs, ce sont plus de 15 000 tonnes de déchets de toutes sortes qui sont ramassés annuellement sur le domaine public et dans les 1 800 paniers de rues par les équipes ou par les brigades de propreté que finance l'Arrondissement, qui dédie 23 M$ pour ces opérations. Multipliant les outils pour nettoyer ses espaces publics et ses pôles d'intérêts, l'Arrondissement procède aux opérations autant manuellement qu'à l'aide de gros équipements, de camionnettes, de vélos-cargo et de vélos électriques.

Toutes et tous sur le terrain

Ce sont plus de 250 membres du personnel de Ville-Marie qui sont affectés à la propreté des rues, des ruelles, des trottoirs et des parcs. Afin d'augmenter sa capacité d'action, l'Arrondissement a même développé des partenariats avec ses sociétés de développement commercial et des organismes de réinsertion sociale qui contribuent au maintien de la propreté aux côtés du personnel.

Par ailleurs, une toute nouvelle équipe sera dédiée au district de Sainte-Marie, grâce à un partenariat avec le Groupe formation travail (GIT). Quant à la brigade de propreté de la SDC Montréal centre-ville, l'Arrondissement octroi un appui financier de 215 000 $ pour lui permettre d'étendre son périmètre d'intervention dans l'ouest.

Afin de sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance de respecter les heures et les lieux de collecte, l'équipe de l'inspection du domaine public a augmenté de 82 % son nombre d'inspections depuis 2022. En cas de non-respect de la réglementation, des avis de courtoisie sont distribués ainsi que des constats d'infraction en cas de récidive. Depuis la même période, l'Arrondissement a également augmenté son offre de paniers de recyclage de 55 % et de déchets de 25 %.

« La propreté a un impact direct sur la qualité de vie, le sentiment de sécurité et l'attractivité de l'Arrondissement de Ville-Marie, qui déploie chaque année des efforts supplémentaires pour bonifier ses opérations. Les équipes des Travaux publics sont à pied d'œuvre dans tous les secteurs et nous mobilisons l'ensemble de nos partenaires et la population pour faire de cette opération un succès, au bénéfice de la population, des commerçants et des visiteurs. Plus de 23 M $ sont injectés afin de renforcer nos opérations de propreté et nous invitons toute la population à se joindre à nos efforts », a souligné Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Ville-Marie.

Afin de soutenir le travail des équipes des Travaux publics, l'Arrondissement rappelle les gestes qui facilitent le nettoyage de l'arrondissement et qui nécessitent la contribution de toutes et de tous :

respecter l'horaire des collectes et déposer les matières au bon endroit;

apporter les électroménagers et meubles en bonne condition dans un organisme approprié, les autres à l'écocentre;

se renseigner sur les corvées de propreté menées par les éco-quartiers (du matériel est prêté gratuitement aux personnes qui souhaitent participer);

utiliser des contenants réutilisables afin de réduire les déchets à la source;

éviter des jeter ses mégots dans la rue ou sur le trottoir;

ne pas se stationner dans la rue lorsque c'est interdit pour permettre le passage du balai mécanique.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Renseignements: Source : Cabinet de la mairesse; Renseignements : Ville de Montréal | Relations médias, [email protected]