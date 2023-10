La proportion d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables en augmentation depuis 10 ans

QUÉBEC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - La proportion d'enfants de maternelle 5 ans considérés comme « vulnérables » dans au moins un domaine de leur développement a augmenté depuis dix ans. De 25,6 % en 2012, elle est passée à 27,7 % en 2017, puis à 28,7 % en 2022. Ce constat découle de données portant sur plus de 78 000 enfants qui fréquentaient la maternelle 5 ans durant l'année scolaire 2021-2022, recueillies dans le cadre de la troisième édition de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), et pour laquelle un rapport est publié ce matin.

Depuis 2012, la proportion d'enfants de maternelle 5 ans dits vulnérables a augmenté dans les cinq domaines de développement mesurés par l'EQDEM, soit la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier, ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales.

Proportion d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables pour chaque domaine de développement et dans au moins un domaine, Québec, 2012 et 2022

Domaine 2012 2022 Santé physique et bien-être 9,5 % 10,3 % Compétences sociales 9,0 % 10,6 % Maturité affective 9,7 % 11,7 % Développement cognitif et langagier 10,0 % 12,1 % Habiletés de communication et connaissances générales 10,8 % 11,5 % Vulnérables dans au moins un domaine de développement 25,6 % 28,7 %



La proportion d'enfants de maternelle 5 ans dits vulnérables est également plus élevée en 2022 qu'en 2017 pour les domaines des compétences sociales, du développement cognitif et langagier, et des habiletés de communication et connaissances générales (voir le chapitre 7 du rapport pour en connaitre plus sur l'évolution de la vulnérabilité au Québec).

Qu'est-ce qu'un enfant vulnérable?

Les enfants dits vulnérables sont plus susceptibles que les autres d'éprouver des difficultés d'ordre scolaire, moteur, émotionnel ou social. Ils pourraient, par exemple, vivre des difficultés à travailler de façon autonome, à attendre leur tour ou encore à faire appel à leur imagination lors d'un jeu.

Il est important de mentionner que les enfants vulnérables à 5 ans ne présenteront pas nécessairement des vulnérabilités durant tout leur parcours scolaire.

Qui sont les enfants les plus touchés?

Les enfants de maternelle 5 ans qui sont plus susceptibles que leurs pairs d'être vulnérables dans au moins un domaine de développement sont notamment :

les garçons (35,6 % c. 21,6 % chez les filles);

les enfants les plus jeunes (34,8 % c. 23,3 % chez les enfants les plus vieux);

les enfants fréquentant une école dite défavorisée (32,9 % c. 27,1 % chez ceux fréquentant une école dite non défavorisée);

les enfants nés à l'extérieur du Canada (37,3 % c. 28,0 % chez ceux nés au Canada ).

Portrait régional

En 2022, certaines régions se distinguent du reste du Québec par une proportion plus élevée ou plus faible d'enfants vulnérables.

Dans les régions suivantes, la proportion d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de leur développement est plus élevée que dans le reste du Québec :

Côte-Nord (32,8 %);

Estrie (30,2 %);

Laval (33,9 %);

(33,9 %); Outaouais (32,2 %).

Dans les régions suivantes, la proportion d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de leur développement est plus faible que dans le reste du Québec :

Bas- Saint-Laurent (25,0 %)

(25,0 %) Capitale-Nationale (25,2 %)

Chaudière-Appalaches (24,8 %)

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (24,3 %)

La troisième édition de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle est réalisée dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, la Fondation Lucie et André Chagnon et l'Institut de la statistique du Québec. Plus de 5 300 enseignants et enseignantes ont participé à l'enquête en remplissant un questionnaire pour chacun de leurs élèves inscrits à la maternelle 5 ans. Il est important de noter que l'outil de mesure du développement des enfants utilisé dans l'enquête ne vise pas à évaluer le programme scolaire ni à diagnostiquer les enfants (voir le chapitre 2 du rapport pour en savoir plus).



