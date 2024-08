Le sondage met en lumière cinq grandes tendances dans la productivité des travailleurs

TORONTO, le 19 août 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude de Robert Half, cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, révèle un tableau complexe de la productivité des travailleurs. Les gestionnaires d'embauche font état d'une productivité accrue au sein de leurs équipes, principalement en raison de la dotation en personnel et de la formation à l'interne. Cependant, certains professionnels indiquent qu'ils font des heures de travail plus longues qu'il y a un an, ce qui soulève des préoccupations au sujet de l'épuisement professionnel, de la baisse du moral et du roulement.

Les professionnels travaillent plus d’heures (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.)

Les sondages menés auprès des gestionnaires d'embauche et des travailleurs mettent en lumière cinq grandes tendances dans la productivité des employés :

La productivité est en hausse. Près de sept gestionnaires d'embauche sur dix (68 %) constatent une augmentation de la productivité des employés par rapport à l'an dernier. 21 % n'ont constaté aucun changement, et seulement 11 % ont indiqué une baisse de la productivité au sein de leur équipe.



La dotation en personnel et la formation ont une incidence sur la productivité. Selon les gestionnaires d'embauche, les mesures qui ont le plus contribué à l'augmentation de la productivité sont l'embauche d'employés à temps plein (31 %), l'amélioration des pratiques de gestion (31 %), la formation accrue du personnel (31 %) et l'adoption de nouvelles technologies (29 %).



L'IA contribue à accroître l'efficacité pour certains. Trois professionnels sur dix déclarent une efficacité accrue en raison de la mise en œuvre de technologies émergentes, comme l'IA générative, qui peut automatiser des tâches fastidieuses et les libérer pour leur permettre de se pencher sur la réflexion stratégique. Les travailleurs de la génération Z sont les plus susceptibles d'avoir amélioré leur productivité grâce à l'IA (47 %), suivis de ceux de la génération Y (32 %). Moins du quart des professionnels de la génération X (23 %) estiment que l'IA générative a augmenté leur efficacité, et seulement 14 % des baby-boomers.



La flexibilité est un atout. Lorsqu'on leur a posé des questions sur les incitatifs et les modalités de travail qui stimuleraient leur engagement et leur productivité, les travailleurs ont accordé la priorité aux éléments suivants :

• Possibilités de travail hybrides : Plus de la moitié des répondants (52 %) ont indiqué que leur productivité augmentait lorsqu'on leur offrait plus de possibilités de travail hybrides.

• Horaires de travail fractionnés : Plus de 4 travailleurs sur 10 (42 %) affirment que le fait d'avoir des heures de travail flexibles améliore leur engagement.

• Semaines de travail comprimées : 27 % affirment être plus productifs et engagés lorsque leur entreprise offre les vendredis l'été.



De nombreux travailleurs travaillent plus d'heures. Bien que la productivité soit en hausse, près de 3 travailleurs sur 10 (29 %) font plus d'heures de travail que l'année précédente, génération Z en tête (39 %), suivie des millénariaux (34 %). Parallèlement, plus de la moitié des gestionnaires (52 %) affirment envoyer des courriels à des employés en dehors des heures normales de bureau, et 28 % s'attendent à recevoir des réponses avant le jour ouvrable suivant.

« L'augmentation de la productivité est une très bonne nouvelle pour les gestionnaires, les entreprises et les professionnels, explique Koula Vasilopoulos, première directrice générale chez Robert Half au Canada. Les entreprises qui maintiennent les niveaux de dotation en personnel nécessaires, adoptent de nouvelles technologies et investissent dans la formation et le perfectionnement de leur personnel en récoltent les fruits, ce qui se traduit par un engagement et une productivité accrus. Cependant, il faut trouver un équilibre entre ces résultats et un environnement de travail positif, y compris des heures raisonnables et de la souplesse, car le fait de travailler de plus longues heures et de ne pas avoir d'équilibre entre le travail et la vie personnelle peut rapidement contrebalancer les gains de productivité par l'épuisement professionnel et le roulement. »

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par une société de recherche indépendante en juin 2024. Ils comprennent les réponses de 1 800 gestionnaires ayant des responsabilités d'embauche dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, des services juridiques, de l'administration et du soutien à la clientèle, ainsi que des ressources humaines dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada, et de plus de 1 750 professionnels âgés d'au moins 18 ans partout au Canada.

