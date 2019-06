La pression en lien avec la transition de la norme de comptabilité pour les locations pèse maintenant sur les sociétés privées

53 % des sociétés privées n'ont pas encore terminé l'adoption de la norme alors que la date limite est dans moins d'un an

TORONTO, le 13 juin 2019 /CNW/ - Maintenant que la date limite pour l'adoption de la nouvelle norme pour les locations du Conseil des normes comptables internationales est passée pour les sociétés publiques, c'est maintenant au tour des sociétés privées de se conformer à la norme d'ici 2020. Un sondage de Robert Half et de Protiviti s'adressant aux directeurs financiers révèle que plus de la moitié des sociétés publiques au Canada (53 %) n'ont pas achevé la transition, y compris 17 % qui n'ont pas encore commencé le processus. La nouvelle norme exige que les entreprises reconnaissent les actifs et les passifs pour pratiquement tous les contrats de location à long terme et augmentent les exigences de divulgation.

Selon le sondage, les petites entreprises privées accusent un retard dans l'adoption de la norme par rapport aux plus grandes entreprises :

Seulement 38 % des entreprises qui comptent 20 à 49 employés ont achevé la transition, comparativement à 48 % des organisations qui comptent 1 000 employés ou plus.

Au sein des entreprises n'ayant pas encore effectué la transition, 71 % des cadres en poste dans les plus grandes entreprises ont déclaré être préoccupés quant au respect de la date limite, comparativement à 53 % des directeurs financiers en poste dans de petites entreprises.

Les principaux défis en lien avec la transition sont la mise à niveau de la technologie (25 %) et la formation du personnel sur la nouvelle norme (19 %).

« Les sociétés privées doivent faire le point sur le travail qu'il reste à faire pour achever le processus de la nouvelle norme de comptabilité. Alors que la transition de l'an dernier par des sociétés privées peut en dire long sur les pratiques en matière de gestion du changement, l'incidence sur les ressources opérationnelles d'une organisation est considérable, a affirmé David King, président de district principal de Robert Half Management Resources. Les entreprises doivent penser à la portée, au budget et au calendrier des activités de transition, particulièrement s'il est question d'adopter et d'intégrer de nouvelles technologies. »

Les spécialistes externes sont convoités

D'après le sondage, la plupart des entreprises qui ont entamé ou achevé la transition s'attendent à recevoir une aide supplémentaire au cours des prochaines années. Près de 6 directeurs financiers sur 10 (59 %) ont affirmé qu'ils utiliseront une combinaison de ressources internes et externes ou des ressources externes seulement pour prendre en charge les prochaines initiatives de norme de comptabilité pour les locations.

« Pour le personnel à temps plein, il peut être difficile d'assumer les responsabilités quotidiennes, tout en répondant aux exigences de la transition, a ajouté M. King. Le recours à des consultants externes et à des spécialistes intérimaires peut orienter la démarche et aller chercher les compétences spécialisées requises pour réduire la pression globale exercée sur l'équipe, et assurer une intégration en douceur de la nouvelle norme. »

Les entreprises se tournent vers les technologies de pointe

Selon le sondage, plus de la moitié (51 %) des organisations qui ont achevé le processus ont utilisé un logiciel de comptabilité pour les locations ou des feuilles de calcul. Par contre, près de 4 entreprises sur 10 (37 %) ont misé sur des technologies de pointe (p. ex. l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine) comme principal outil pour respecter la norme. Le tiers (33 %) des entreprises prévoient compter plus sur les technologies de pointe au cours des prochaines années.

« La nouvelle norme de comptabilité pour les locations s'est révélée quelque peu complexe pour les organisations de tous genres, et elle nécessite une bonne coordination des services et des ressources, a affirmé Chris Wright, directeur général du contrôle interne comptable et financier à Protiviti, une société de services-conseils mondiale et filiale de Robert Half. Les technologies de pointe peuvent accélérer le processus de conformité ainsi que son efficacité, tout en permettant au personnel de se concentrer sur les aspects plus stratégiques de la transition. »

Pour plus de détails sur comment les entreprises peuvent tirer parti de la technologie pour lancer des initiatives en lien avec la norme de comptabilité pour les locations, consultez le blogue de Robert Half.

Au sujet du sondage

Le sondage a été mis au point par Robert Half et Protiviti et mené en ligne par une firme de sondage indépendante. Il est fondé sur les réponses de près de 200 directeurs financiers au Canada dans des sociétés privées qui comptent 20 employés ou plus.

Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux dans le monde et offre des services en ligne de recherche d'emploi à l'adresse roberthalf.ca. Pour d'autres conseils de carrière et de gestion, consultez le blogue de Robert Half à l'adresse roberthalf.ca/blogue.

Protiviti

Protiviti est une société de services-conseils mondiale qui offre une expertise approfondie, des perspectives objectives, une approche personnalisée et une collaboration sans pareil pour aider les dirigeants à faire face à l'avenir avec confiance. Protiviti et ses sociétés membres détenues indépendamment fournissent des solutions de conseils en finances, en technologie, en exploitation, en données, en analyse, en gouvernance, en vérification interne et des risques à ses clients par l'entremise de son réseau de plus de 80 bureaux dans plus de 20 pays. Protiviti est une filiale en propriété exclusive de Robert Half. Visitez protiviti.com pour de plus amples renseignements.

