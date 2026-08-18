La présidente du CTC, Bea Bruske, a fait la déclaration suivante en réaction aux propos du Premier ministre Carney qualifiant les négociations commerciales canado-américaines de « très intenses et très délicates ».

OTTAWA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- En tant que syndicalistes, nous savons ce qu'il faut faire pour gagner à la table de négociations devant un puissant homologue. Il faut de la force, de la clarté, de l'unité. Cela signifie qu'il faut savoir ce qui est absolument essentiel, comprendre comment tirer profit de sa force et être prêt à l'utiliser. Parfois, cela peut signifier ne pas avoir peur de se retirer d'un mauvais accord, et c'est notre message à toute l'équipe de négociation canadienne.

Les travailleuses et travailleurs du Canada ont besoin d'un accord qui protège les bons emplois, renforce notre économie et assure une stabilité réelle aux travailleuses et travailleurs et aux collectivités. Le Canada doit être prêt à maintenir fermement nos intérêts et nos limites, tout en ayant un plan clair pour soutenir les travailleuses et travailleurs et les collectivités si les droits de douane entrent en vigueur.

Nous soutenons Équipe Canada dans ses efforts pour parvenir à un accord solide et équitable qui profite aux travailleuses et travailleurs des deux côtés de la frontière. Alors que ces négociations entrent dans une phase critique, nous devons demeurer unis et veiller à ce que la suite réponde aux besoins des travailleuses et travailleurs.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, CTC, [email protected], 613-526-7426