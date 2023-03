OTTAWA, ON, le 9 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a déposé à la Chambre des communes les plans ministériels 2023-2024 du gouvernement du Canada au nom des ministères et des organismes.

Les plans ministériels fournissent des détails sur le mandat, les engagements et les priorités d'une organisation pour l'exercice à venir, et constituent la base de référence par rapport à laquelle les organisations suivront et rendront compte de leur rendement en fin d'exercice dans le cadre des rapports sur les résultats ministériels.

Le dépôt de ces plans au Parlement permet aux parlementaires et à la population canadienne de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des priorités énoncées et d'être mieux en mesure de demander des comptes au gouvernement sur la manière dont il utilise les ressources pour obtenir des résultats.

Citation

« Au moyen des plans ministériels, le gouvernement du Canada fournit au public des détails sur les activités qui produiront des résultats pour les Canadiens et Canadiennes et sur la façon dont nous mesurerons ces résultats. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

Les plans ministériels font partie de la famille des documents du budget des dépenses, qui comprend les rapports sur les résultats ministériels, le budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des dépenses.

Les plans ministériels fournissent des détails sur les besoins en ressources indiqués dans le budget principal des dépenses, en fonction du mandat, des priorités et des activités de chaque organisation fédérale. Ces informations sont organisées par responsabilité principale et comprennent les résultats ministériels attendus.

Les plans ministériels servent de point de référence aux institutions pour suivre leur rendement par rapport aux objectifs. Les progrès sont présentés dans les rapports sur les résultats ministériels à la fin de l'exercice.

Les informations sur les programmes des plans ministériels sont également disponibles dans l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui présente les résultats et les indicateurs de rendement tirés des rapports annuels.

