OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Des dépenses responsables consistent à investir prudemment dans les priorités qui comptent le plus pour les Canadiens et Canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada, a déposé au Parlement, au nom des ministères et organismes, les plans de dépenses du gouvernement du Canada pour 2024-2025, le budget principal des dépenses et les plans ministériels. Le budget principal des dépenses fournit des détails sur la façon dont l'argent des contribuables sera affecté à la réalisation des priorités du gouvernement et décrit toute nouvelle dépense gouvernementale proposée. Les plans ministériels décrivent la manière dont le gouvernement servira les Canadiens et Canadiennes au cours de l'année à venir, en détaillant les programmes et services prévus, les objectifs de rendement et les résultats attendus.

Le Budget principal des dépenses 2024-2025 présente des informations détaillées sur 191,6 milliards de dollars en dépenses votées et 257,6 milliards de dollars en dépenses législatives, pour un total de 449,2 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues pour 129 organisations afin d'offrir des programmes et des services aux Canadiens et Canadiennes. Ces sommes comprennent 5,6 milliards de dollars de dépenses pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement, 8,4 milliards de dollars pour Santé Canada, y compris des fonds pour élargir le Régime canadien de soins dentaires, ainsi que 28,8 milliards de dollars pour la Défense nationale, en vue d'investissements, y compris pour l'Ukraine, et la formation et l'équipement des Forces armées canadiennes, par exemple.

Ce financement permet au gouvernement d'offrir une vaste gamme de programmes et de services, ainsi que d'appuyer d'autres ordres de gouvernement, des organisations et des contribuables au moyen de paiements de transfert.

Ces documents sont des outils importants qui permettent à la population canadienne de demander des comptes au gouvernement en ce qui concerne l'investissement prudent des ressources publiques.

Ce budget des dépenses présente également la première étape de l'initiative visant à recentrer les dépenses gouvernementales annoncée dans le budget de 2023. Comme l'indique le budget des dépenses, environ 10,5 milliards de dollars des budgets ministériels seront réaffectés aux grandes priorités des Canadiens et des Canadiennes au cours des 3 prochaines années, comme les soins de santé et le logement. Ces sommes s'ajoutent au montant réaffecté de 500 millions de dollars indiqué dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2023-2024, déposé à l'automne.

Avec la deuxième étape de l'initiative visant à recentrer les dépenses gouvernementales, annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, un total de 15,8 milliards de dollars sur 5 ans et de 4,8 milliards de dollars chaque année par la suite sera réaffecté.

Les détails des dépenses réaffectées par chaque ministère seront disponibles dans leurs plans ministériels respectifs pour 2024-2025.

Le gouvernement est déterminé à renforcer la prudence et la responsabilité financières tout en continuant à soutenir la population canadienne en créant une croissance et des possibilités accrues. Les Canadiens et Canadiennes peuvent consulter le budget principal des dépenses, les plans ministériels et d'autres rapports financiers du gouvernement sur Canada.ca et dans l'InfoBase du GC pour découvrir comment les fonds publics sont utilisés.

Citation

« Le gouvernement continue d'investir prudemment dans les programmes et les services dont ont besoin les Canadiens et Canadiennes, tout en veillant à ce que les ressources soient affectées aux priorités les plus importantes pour les Canadiennes et les Canadiens. Par le biais du budget principal des dépenses, nous réaffirmons que l'argent des contribuables est dépensé de manière transparente, efficace et prudente. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

Le Budget principal des dépenses 2024-2025 fournit des renseignements sur 191,6 milliards de dollars en dépenses votées, c'est-à-dire en nouvelles dépenses, et 257,6 milliards de dollars en dépenses législatives, déjà autorisées par une loi existante, pour un total de 449,2 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues pour 129 organisations afin d'offrir des programmes et des services à la population canadienne.

Les plans ministériels servent de point de référence aux institutions pour suivre leur rendement par rapport aux objectifs. Les progrès sont présentés dans les rapports sur les résultats ministériels à la fin de l'exercice.

Les documents du budget des dépenses comprennent les plans ministériels, les rapports sur les résultats ministériels, le budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des dépenses, qui sont déposés tout au long de l'exercice, au besoin.

Les montants des dépenses figurant dans le budget des dépenses représentent les sommes maximales qui peuvent être dépensées par chaque organisation fédérale demandant l'autorisation de dépenser.

Les données sur les budgets des dépenses sont également disponibles dans l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui présente les résultats et les indicateurs de rendement contenus dans les rapports annuels.

