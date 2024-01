La préservation du paysage agricole de Baie-Saint-Paul en voie d'être renforcée

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 10 janv. 2024 /CNW/ - La Fiducie agricole UPA-Fondaction est heureuse d'annoncer l'acquisition d'une terre agricole dans la vallée de la rivière du Gouffre à Baie-Saint-Paul en vue d'en préserver sa vocation à perpétuité.

Cette intervention s'est faite à la demande des propriétaires et du locataire des terres de ce secteur dans une vision de protection des paysages agroforestiers de Charlevoix; une région où se pratique une agriculture nordique depuis plusieurs générations. Ces propriétaires sont réunis au sein de la société Pierre Du Moulin qui transforme à Baie-Saint-Paul le blé biologique cultivé sur ces terres par la ferme Blé Saint-Paul appartenant à M. Jean-Yves Germain. Cette farine de blé est par la suite utilisée dans les boulangeries de la région et d'ailleurs au Québec.

Pour la présidente de la Fiducie agricole UPA-Fondaction, Mme France Perreault, « cette nouvelle acquisition montre que ce ne sont pas uniquement les terres agricoles à proximité des grands centres urbains qui méritent une protection particulière. Celles qui définissent le paysage des communautés rurales le demandent tout autant ».

Pour le porte-parole de la société Pierre Du Moulin, M. Claude Lafleur, « le maintien des activités agricoles dans la vallée de Baie-Saint-Paul et l'approvisionnement à long terme du vieux moulin de Charlevoix que la société Pierre Du Moulin exploite depuis quelques années avec son partenaire français ont pesé lourd dans la décision de vendre cette terre à la Fiducie. Et fait important, ce projet est en phase avec un sondage Léger qui indique que 74 % de la population juge urgent de protéger les terres agricoles ».

La Fiducie agricole UPA-Fondaction est un organisme de bienfaisance ayant pour mission de préserver la vocation agricole des terres du Québec, d'en favoriser leur mise en valeur par des activités agricoles respectueuses de l'environnement et la location à des agricultrices et agriculteurs locaux. Le patrimoine détenu par cette fiducie est administré en vue de répondre au besoin de souveraineté alimentaire de la société québécoise et ses fiduciaires n'ont aucun droit de propriété sur les terres acquises. Davantage d'informations sont disponibles sur le site fiducieagricole.com.

La société Pierre Du Moulin s'est donnée pour mission de valoriser l'agriculture de Charlevoix et du Québec en encourageant la production agricole biologique et en fabriquant de la farine artisanale sur meules de pierre. Elle exploite en copropriété le Moulin de Charlevoix, Céréales Charlevoix et Plaisirs du Chef.

Au cours des prochaines années, d'autres terres voisines seront intégrées au patrimoine de cette fiducie selon la volonté de leurs propriétaires en vue de préserver l'agriculture dans la vallée de la rivière du Gouffre.

