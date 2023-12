Les gouvernements du Canada et de l'Ontario annoncent une contribution de 72 M$ pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement local de gants de qualité médicale

LONDON, ON, le 1er déc. 2023 /CNW/ - La société québécoise Groupe Medicom (« Medicom »), chef de file mondial en production et distribution de solutions de prévention et de contrôle des infections, est heureuse d'annoncer que la construction de la première usine de gants de nitrile de qualité médicale au Canada franchit une étape cruciale grâce à la contribution de 42 M$ du Fonds stratégique pour l'innovation du ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada et de 30 M$ du gouvernement de l'Ontario. L'usine représente un investissement total de 165 M$ et créera 135 emplois dans la ville de London.

« Il y a 35 ans, Medicom a été fondé pour répondre à un besoin de gants médicaux en pleine crise du VIH. Aujourd'hui, nous franchissons une étape majeure pour produire nos propres gants, chez nous, au Canada. Des gants verts, éthiques, novateurs. Des gants canadiens. Nos gouvernements étaient présents pour soutenir la population durant la dernière pandémie et aujourd'hui, ils démontrent qu'ils se préparent concrètement pour affronter la prochaine. Medicom est fière de ce partenariat et nous nous assurerons de livrer au nom de la protection, » a commenté Guillaume Laverdure, PDG de Medicom.

Un milliard de gants en nitrile produits annuellement en Ontario pour le Canada

Une fois pleinement opérationnelle, Manikheir Canada produira plus d'un milliard de gants en nitrile de qualité médicale par année. De cette production, le gouvernement ontarien s'est engagé à procurer 500 millions de gants annuellement pour son réseau de la santé.

"Depuis la pandémie, Medicom s'est donné pour mission de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement médical au Canada et dans le monde entier. Après notre nouvelle usine de fabrication de masques et de N95 à Montréal, et notre usine de fabrication de média filtrant (meltblown) à Saint-Eustache, nous sommes très fiers de construire la première usine de fabrication de gants en nitrile au Canada. Nous assurons ainsi localement l'EPI le plus critique pour nos soignants de première ligne tout en garantissant la disponibilité de produits à faible empreinte carbone dans tout le pays", a déclaré Ronald Reuben, président exécutif et fondateur de Medicom.

« Fournir de l'équipement de protection individuelle à nos travailleurs de première ligne est essentiel à la prestation efficace de soins médicaux. La pandémie nous a montré toute l'importance de l'acquisition d'un tel équipement, et non seulement ce projet fera en sorte que les fournisseurs canadiens de soins de santé disposent des outils nécessaires pour exécuter leur travail, mais il appuiera aussi l'économie en plus de créer des emplois bien rémunérés pour les résidents de London. » - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement a su guider l'Ontario lors de la dernière pandémie, et les leçons que nous en avons tirées nous permettront d'être mieux préparés à affronter la prochaine en construisant une chaîne d'approvisionnement indépendante et solide pour la production d'équipements de protection individuelle (EPI). Cet investissement contribuera à améliorer la sécurité publique et la préparation aux pandémies tout en renforçant notre économie et en créant de nouveaux emplois bien rémunérés pour les travailleurs de la région de London. » - L'honorable Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

« Il est essentiel de s'assurer que les travailleurs de la santé disposent des produits de prévention des infections de qualité qui leur permettent d'offrir des soins supérieurs à ceux qui en ont besoin. Le financement annoncé aujourd'hui est une étape importante dans l'établissement de la nouvelle usine de Manikheir à London, et nous sommes fiers de continuer de doter les travailleurs de la santé de première ligne des outils dont ils ont besoin tout en créant des emplois spécialisés pour les Canadiens. » - Le secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Peter Fragiskatos

« Cet investissement de 72 millions de dollars des gouvernements du Canada et de l'Ontario renforce non seulement notre chaîne d'approvisionnement locale, mais crée également 135 emplois pour les habitants de London. Ce projet souligne notre engagement en faveur de l'innovation, de la croissance économique et de la sécurité de nos travailleurs en première ligne des soins de santé, renforçant ainsi le rôle de London dans l'élaboration d'un avenir sûr et résilient. » - Josh Morgan, maire de la ville de London

À propos du Groupe Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommé l'une des sociétés les mieux gérées du Canada pour trois années consécutives depuis 2021.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com ou nous visiter sur Facebook ou LinkedIn.

