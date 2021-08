PREMIÈRE NATION WAYWAYSEECAPPO, MB, le 11 août 2021 /CNW/ - Le règlement réussi des revendications particulières est une étape clé du cheminement continu du Canada vers la réconciliation avec les Premières Nations - une étape qui aide à aborder le passé et à bâtir un meilleur avenir pour les membres des communautés et tous les Canadiens.

Aujourd'hui, Murray Clearsky, chef de la Première Nation de Waywayseecappo, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que la Première Nation et le Canada ont conclu un règlement négocié pour régler un différend de longue date et avancer ensemble sur la voie de la réconciliation.

L'accord négocié règle la revendication particulière de la Première Nation de Waywayseecappo sur la cession de 1881. La revendication porte sur la prise et la vente subséquente de 21 013 acres de terres de réserve de la Première Nation en 1881. La revendication était fondée sur le fait que le Canada a pris à tort ces terres de la Première Nation sans son consentement et sans indemnisation appropriée.

Le règlement a fourni une indemnité financière d'environ 287,5 millions de dollars à la Première Nation. Le règlement honore une obligation en suspens, mais il fournit également à la Première Nation des capitaux pour investir dans de nouvelles possibilités de développement communautaire et économique qui peuvent profiter à ses membres et à l'économie locale.

En soulignant cette réalisation commune aujourd'hui, Waywayseecappo et le Canada veulent reconnaître l'ancien juge de la Cour suprême, Frank Iacobucci, qui a joué un rôle de médiateur dans les négociations et a joué un rôle déterminant dans l'aide apportée aux parties pour parvenir à ce règlement négocié.

Le chef Murray Clearsky et la ministre Bennett ont également annoncé aujourd'hui que le Canada et Waywayseecappo ont terminé avec succès l'ajout de 2,250 hectares (5,56 acres) de terres de surface à la réserve indienne de Waywayseecappo sur la route 10.

Les terrains, situés à environ un kilomètre au nord de la ville de Brandon, ont été aménagés en station-service, en dépanneur et en immeuble à bureaux pour le Centre des services à l'enfance et à la famille de la région ouest.

En ajoutant des terres aux réserves, le gouvernement du Canada contribue à la réconciliation, au respect des obligations juridiques, à l'amélioration des relations découlant des traités et à la création de débouchés économiques.

Citations

« C'est un grand plaisir de régler enfin la revendication territoriale de 1881 après plus de 30 ans. Ayant été chef au cours des dernières décennies, je peux dire que la volonté du Canada de s'engager dans un processus de médiation en 2017 a non seulement permis le règlement de la revendication, mais a été une preuve tangible de la réconciliation en action. La médiation est un exercice d'établissement de la confiance conforme aux principes autochtones et est de loin le moyen le plus efficace de faire progresser la réconciliation entre le Canada et les Premières Nations et de résoudre les questions en suspens. Le chef et le conseil aimeraient remercier les citoyens de la Première Nation de Waywayseecappo de leur dévouement et de leur appui tout au long du processus, et nous apprécions le ferme engagement dont a fait preuve la ministre Carolyn Bennett. Ce règlement survient à un moment critique au Canada et constitue une étape importante vers la guérison de la relation entre le Canada et la Première Nation de Waywayseecappo. »

Chef Murray Clearsky

Première Nation de Waywayseecappo

« Réalisé grâce au dialogue et à la médiation, ce règlement historique remédie aux erreurs du passé et constitue un grand pas en avant sur la voie de la réconciliation avec la Première Nation de Waywayseecappo. Il montre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour obtenir justice et trouver des solutions communes guidées par les valeurs du respect et du partenariat. Ce règlement aidera également à créer de nouvelles occasions pour la Première Nation de faire progresser son travail continu afin d'améliorer le bien-être de la communauté et de promouvoir les initiatives économiques locales. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Il est essentiel de réparer les torts historiques pour rebâtir notre relation de nation à nation avec les peuples autochtones. Nous remercions le chef Clearsky et son équipe de négociation, ainsi que la Première Nation Waywayseecappo, pour leur dévouement et leurs efforts de collaboration en vue de régler cette revendication particulière. Nous félicitons la Première Nation de Waywayseecappo pour l'ajout à la réserve et la création de la réserve indienne de Waywayseecappo sur la route 10. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« L'annonce d'aujourd'hui d'un règlement négocié pour la revendication particulière de la cession de 1881 est une étape importante vers la réconciliation avec la Première Nation de Waywayseecappo, au Manitoba, et pour l'ensemble du Canada. L'accord permettra à la Première Nation de Waywayseecappo d'investir dans sa communauté aujourd'hui, pour le bénéfice des générations à venir. »

L'honorable Jim Carr,

Ministre et représentant spécial pour les Prairies

Faits en bref

La Première Nation de Waywayseecappo est située à 32 km à l'est de Russell, au Manitoba , près du coin sud-ouest du parc national du Mont-Riding.

est située à 32 km à l'est de Russell, au , près du coin sud-ouest du parc national du Mont-Riding. Les membres des Premières Nations ont approuvé le règlement dans le cadre d'un vote communautaire : 92 % de ceux qui ont voté ont voté en faveur.

Le règlement a été signé par la Première Nation le 19 juillet 2019 et par le Canada le 30 juin 2020.

par le Canada le 30 juin 2020. En vertu du règlement, la Première Nation peut acheter jusqu'à 21 013 acres de terres sur le marché libre et demander qu'elles soient ajoutées à sa réserve.

En vertu de la Politique sur les revendications particulières, le Canada ne retire pas de terres à des tiers pour régler des revendications particulières. Les règlements fournissent aux Premières Nations des capitaux qui peuvent être investis dans l'achat de terres de gré à gré et créent de nouvelles possibilités de développement communautaire et économique qui peuvent profiter aux Premières Nations et aux économies locales et régionales.

Un certain nombre d'étapes doivent être franchies avant que les terres soient désignées comme terres de réserve, y compris la consultation d'autres groupes autochtones et municipalités.

Le 14 mai 2019, la Première Nation Waywayseecappo a demandé qu'une parcelle de terrain située à environ un kilomètre au nord de la ville de Brandon soit mise de côté comme réserve indienne Waywayseecappo sur la route 10.

sur la route 10. Les terres ont été acquises par le Canada le 15 juin 2020, sous l'administration du ministre des Services aux Autochtones, conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et à ses règlements, et mises de côté à titre de terres de réserve le 30 juin 2020.

et à ses règlements, et mises de côté à titre de terres de réserve le 30 juin 2020. Les règlements négociés aident à réparer les torts du passé, à renforcer les relations et à faire progresser la réconciliation dans l'intérêt de tous les Canadiens.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

