ESSIPIT, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (CPNIE) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), annoncent la conclusion officielle de la première phase du processus d'ajout de terres à la réserve (ATR) d'Essipit.

Signature officielle de l’ajout de terres de la Première Nation des Innus Essipit. Membres de la communauté, représentants du Conseil, et partenaires réunis pour la signature. (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

Le CPNIE souligne la qualité de la collaboration établie avec la municipalité des Escoumins tout au long du processus. Cette collaboration, qui s'inscrit dans une relation socioéconomique durable fondée sur le partage de services et d'infrastructures, contribue au développement de la communauté et à la mise en œuvre d'initiatives culturelles et économiques enrichissantes.

Citations

« Cet ajout de terres marque une étape importante pour notre communauté, mais aussi pour les relations que nous entretenons avec notre milieu. Il reflète une volonté de développer dans le respect, en maintenant un équilibre socioéconomique avec les citoyens des Escoumins et en favorisant une cohabitation harmonieuse sur le territoire. Cette avancée s'inscrit également dans un processus plus large de reconnaissance et de réconciliation, en corrigeant une situation historique et en affirmant notre présence sur notre innu-assi, au bénéfice des générations actuelles et futures. »

Martin Dufour

Chef de la Première Nation des Innus Essipit

« Après trois années d'efforts soutenus, nous soulignons la réalisation du plus vaste agrandissement de réserve au Québec de la dernière décennie. Avec près de 46 nouveaux hectares, les terres d'Essipit ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour renforcer la vitalité économique, sociale et culturelle de la communauté. Je tiens à saluer la vision, la constance et la détermination de la Première Nation des Innus Essipit, qui franchit aujourd'hui une étape déterminante pour les générations à venir. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« L'ajout de terres à la réserve est l'un des moyens les plus efficaces dont nous disposons pour aider les Premières Nations à développer leurs communautés selon leurs propres conditions. Cet agrandissement à Essipit ouvre la voie à de nouvelles possibilités économiques, renforce les partenariats locaux et contribue à la croissance à long terme de la Première Nation des Innus Essipit. Il s'agit d'une mesure concrète dans notre processus de réconciliation qui produit des résultats concrets sur le terrain »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Première Nation des Innus Essipit

La communauté d'Essipit est située dans la région de la Côte-Nord, au Québec.



En français, Essipit signifie « rivière aux coquillages ».



Le CPNIE est l'entité politique représentant les membres de la Première Nation des Innus Essipit, les Essipiunnuat.



Le CPNIE se consacre à la protection et au développement de son territoire ancestral, le Nitassinan, tout en faisant la promotion des intérêts de sa communauté à travers des partenariats.

Une démarche fondée sur la reconnaissance d'une injustice historique

En 2017, le Tribunal des revendications particulières a reconnu une insuffisance des terres octroyées à Essipit lors de la création initiale de la réserve.



Le 19 janvier 2026 un arrêté ministériel conditionnel a été adopté.



Cet arrêté ministériel a mis de côté les terres de réserve conditionnellement à la signature de l'acte de vente.



Le 24 mars 2026 l'acte de vente a été signé annonçant la conclusion officielle de la première phase du processus d'ajout de terres à la réserve.

Ajouts à la réserve

L'ajout de 25 lots, totalisant 0,4636 km², à la réserve d'Essipit permettra presque d'en doubler la superficie, qui passera de 0,874 km² à 1,3376 km².

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Ajouts aux réserves

Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec: Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Karla Mendoza, Conseillère en communication, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Tél. : 418 233-2509, poste 419, [email protected], [email protected]