SCOTCHFORT, PE, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, s'est jointe au chef Roderick « Junior » Gould, de la Première Nation Abegweit, et à l'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice et de la Sécurité publique et procureur général de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, pour signer un accord multilatéral historique et sans précédent en matière de gestion des urgences.

Grâce à cet accord, les partenaires pourront :

reconnaître officiellement la Première Nation Abegweit comme partenaire à part entière dans la prestation des services de gestion des urgences;

soutenir le droit inhérent à l'autodétermination de la Première Nation Abegweit;

favoriser la prise de décision conjointe et la mise en œuvre coordonnée;

jeter les bases d'un transfert à long terme des services et d'une prestation de services dirigée par les Premières Nations; et

garantir l'accès à des services de gestion des urgences de haute qualité et adaptés à la culture, comparables à ceux qui sont disponibles hors réserve.

Cet accord reconnaît officiellement la Première Nation Abegweit comme partenaire à part entière et sur un pied d'égalité au sein du système provincial de gestion des urgences, avec un rôle direct dans la prise de décision, la planification, la formation et la préparation. Il établit également un plan annuel élaboré conjointement afin de définir des priorités communes et de coordonner les actions unifiées entre la Première Nation Abegweit, l'Île-du-Prince-Édouard et Services aux Autochtones Canada (SAC). Il favorise l'élaboration conjointe et l'autodétermination, renforce la coordination et soutient les approches à long terme de gestion des urgences menées par la communauté.

Cet accord survient alors que nous célébrons le 31e anniversaire de la Semaine de la sécurité civile. La ministre Gull-Masty a souligné l'important travail accompli par les Premières Nations et les conseils tribaux de l'Atlantique pour renforcer la préparation aux situations d'urgence et la résilience. Ce travail est soutenu par le programme Intelli-feu de SAC et le Programme de préparation et d'atténuation non structurelles aux fins de la gestion des urgences, qui contribuent à renforcer les capacités en matière de prévention, de préparation et d'intervention face aux situations d'urgence, notamment les feux de forêt, tout en favorisant des approches fondées sur les savoirs autochtones.

La préparation et l'atténuation des risques en cas d'urgence nécessitent une planification minutieuse et des investissements soutenus au niveau communautaire. Au cours de l'exercice 2025-2026, SAC a versé plus de 600 000 dollars dans le cadre du programme Intelli-feu et 1,2 million de dollars aux Premières Nations et aux conseils tribaux de l'Atlantique pour des activités de préparation et d'atténuation non structurelles. Depuis le 1er avril 2026, SAC a versé 125 000 dollars supplémentaires pour soutenir ce travail en cours.

Les inondations, les feux de forêt et les tempêtes saisonnières peuvent nuire à la santé, à la sécurité, aux propriétés et au bien-être des communautés des Premières Nations du Canada atlantique. Grâce à cet accord, la Première Nation Abegweit, le Canada et la province de l'Île-du-Prince-Édouard renforcent leur coordination, améliorent leur capacité d'intervention et contribuent à assurer la sécurité des communautés.

Citations

« La Première Nation Abegweit est fière d'être officiellement reconnue comme un partenaire à part entière dans la prestation des services de gestion des urgences. Notre collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial nous permet d'offrir des services d'urgence exemplaires, ancrés dans notre culture et gérés par notre propre communauté. Ce partenariat marque une avancée significative sur la voie de notre autodétermination. »

Chef Roderick « Junior » Gould

Première Nation Abegweit

« Cet accord historique, fondé sur le principe de l'autodétermination, reconnaît la Première Nation Abegweit comme un partenaire à part entière et sur un pied d'égalité dans la gestion des urgences. Il permettra de renforcer la planification, la préparation et la coordination d'une manière adaptée au contexte régional, respectueuse des spécificités culturelles et répondant aux besoins de la communauté. En travaillant ensemble, nous bâtissons des communautés plus sûres et plus résilientes. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Le nouveau gouvernement canadien renforce la gestion fédérale des situations d'urgence en passant d'une approche réactive à une approche axée sur la résilience. Grâce à cet accord, nous reconnaissons la Première Nation Abegweit comme un partenaire à part entière et sur un pied d'égalité dans la préparation et la gestion des situations d'urgence. Cela implique de soutenir le leadership autochtone, d'améliorer la coordination et de renforcer les capacités dont les communautés ont besoin avant que les situations d'urgence ne surviennent. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet accord conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et la Première Nation Abegweit profitera aux services de gestion des urgences au sein de la Nation. Nous sommes fiers d'être la première province du Canada à conclure un tel accord et nous sommes honorés d'intégrer les savoirs et la culture autochtones dans la prestation des services d'urgence. »

L'honorable Bloyce Thompson

Ministre de la Justice et de la Sécurité publique et procureur général

Faits en bref

La Première Nation Abegweit est une nation Mi'kmaq basée à Scotchfort, à l'Île-du-Prince-Édouard, qui comprend trois réserves : Morell 2, Rocky Point 3, et Scotchfort 4. Fondé en 1972, Abegweit signifie « berceau sur les vagues ». En décembre 2022, la population de la Nation comptait 402 personnes.

Cet accord multilatéral remplace un accord bilatéral de longue date entre le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard, en intégrant la Première Nation Abegweit en tant que partenaire à part entière.

Dans le cadre du budget 2024, 166 millions de dollars ont été fournis pour aider davantage les communautés à faire face aux feux de forêt et à d'autres situations d'urgence, dont 57,2 millions de dollars destinés au volet Intelli-feu de SAC. Ce volet soutient la préparation aux feux de forêt par la formation des pompiers, la gestion des combustibles et des projets de gestion de la végétation, et fournit du matériel d'intervention en cas d'incendie, tel que des équipements de protection individuelle, des purificateurs d'air et du matériel de lutte contre les incendies.

Le Programme de préparation et d'atténuation non structurelle aux fins de la gestion des urgences soutient des activités telles que l'élaboration et la mise à l'essai de plans de gestion des urgences visant à renforcer la capacité des communautés à faire face aux situations d'urgence.

La Semaine de la sécurité civile (Semaine de la SC) est une initiative nationale de sensibilisation qui vise à informer les communautés partout au Canada sur les mesures à prendre pour se préparer aux situations d'urgence. Cette année, la Semaine de la SC se tiendra du 3 au 9 mai 2026.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X: @GCAutochtones

Facebook: @GCAutochtones / @GCAutochtonesEnSante

Instagram: @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Indigenous Services Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias: Services aux Autochtones Canada, [email protected]