OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, se joindra au chef Junior Gould de la Première Nation Abegweit et à l'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice, de la Sécurité publique et procureur général de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, pour signer une entente multilatérale sur la gestion des urgences.

Date : Le lundi 4 mai 2026

Heure : 10 h 30 (HA)

Lieu :

Abegweit Connects Building - Scotchfort

24, rue Kitpu

Scotchfort (Île-du-Prince-Édouard)

Participation des médias :

Les médias sont priés de s'inscrire et de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias de Services aux Autochtones Canada à l'adresse [email protected].

Suivez-nous sur X :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Indigenous Services Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]