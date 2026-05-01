AVIS AUX MÉDIAS - Services aux Autochtones Canada, la Première Nation Abegweit et la province de l'Île-du-Prince-Édouard vont annoncer la conclusion d'une entente historique English
Nouvelles fournies parIndigenous Services Canada
01 mai, 2026, 11:20 ET
OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, se joindra au chef Junior Gould de la Première Nation Abegweit et à l'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice, de la Sécurité publique et procureur général de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, pour signer une entente multilatérale sur la gestion des urgences.
Date : Le lundi 4 mai 2026
Heure : 10 h 30 (HA)
Lieu :
Abegweit Connects Building - Scotchfort
24, rue Kitpu
Scotchfort (Île-du-Prince-Édouard)
Participation des médias :
Les médias sont priés de s'inscrire et de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias de Services aux Autochtones Canada à l'adresse [email protected].
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SOURCE Indigenous Services Canada
Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]
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