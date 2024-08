OTTAWA, ON, le 22 août 2024 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) se dit aujourd'hui très préoccupée par les effets néfastes de la toute première interruption de service simultanée des deux infrastructures ferroviaires de catégorie 1 du Canada.

Les répercussions de cette nouvelle perturbation vont au-delà de l'incapacité des sociétés minières à transporter des produits vers et en provenance de clients et de fournisseurs nationaux et internationaux pour répondre aux ambitions du Canada d'approvisionner le monde en minéraux et en métaux, particulièrement en raison de l'intensification de la course aux minéraux critiques.

« En tant que plus important groupe de clients industriels des chemins de fer du Canada, le secteur minier a constaté directement à quel point les arrêts de travail imprévisibles nuisent à la réputation du Canada en tant que partenaire commercial fiable, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Le besoin urgent de minéraux et de métaux canadiens représente une occasion générationnelle, et nous sommes dans une course avec nos concurrents pour répondre à la demande mondiale. Une première interruption simultanée des services ferroviaires de la compagnie de chemin de fer Canadian Pacific Kansas City (CPKC) et de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ne pouvait pas survenir à un pire moment. »

La force du Canada dans le secteur minier repose sur sa capacité à produire et transformer des minéraux de concurrentielle et à transporter efficacement les produits en provenance et à destination des marchés nationaux et internationaux. Les activités de production, de transformation et de transport constituent l'assise qui permet à l'industrie de demeurer concurrentielle à l'échelle mondiale.

Depuis plus d'une décennie, le pétrole brut et les produits minéraux transformés représentent plus de la moitié du volume total de marchandises transportées par chemin de fer au Canada. En 2022, le volume de fret total était de 283,6 millions de tonnes, dont 132 millions de tonnes de minéraux bruts et 28,3 millions de tonnes de produits minéraux transformés. Cela signifie que le pétrole brut et les minéraux transformés représentaient plus de 56 % du volume total de fret au Canada.

« L'industrie minière est le client le plus important du réseau ferroviaire canadien, et la plupart de nos produits sont expédiés à des clients internationaux. Les arrêts de travail entraînent d'énormes coûts d'exploitation additionnels pour les entreprises et sapent la réputation du Canada en tant que destination d'investissement pour les entreprises qui dépendent de la chaîne d'approvisionnement, comme l'industrie minière », a ajouté M. Gratton.

Au cours des dernières années, le Canada a connu un nombre sans précédent d'interruptions dans sa chaîne d'approvisionnement dues à des mesures syndicales prises par les travailleurs des chemins de fer et des ports, à la pandémie, et à des perturbations civiles prenant la forme de barrages ferroviaires aléatoires et sporadiques. La fiabilité et la réputation de la chaîne d'approvisionnement du Canada continuent de se détériorer.

« L'AMC souligne depuis des années que la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement est un facteur déterminant pour les investissements de l'industrie minière, compte tenu du volume de produits minéraux et métallurgiques transportés au Canada, a dit M. Gratton en terminant. Le Canada peut et doit faire mieux pour créer une chaîne d'approvisionnement logistique stable et prévisible qui rétablira la confiance envers le Canada comme partenaire commercial fiable, et le gouvernement devrait déployer tous les efforts possibles et utiliser tous les outils à sa disposition pour régler cette perturbation sans précédent. S'il ne le fait pas, cela pourrait constituer une abdication du leadership et un abandon de ses responsabilités. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'exploitation minière, le transport et le commerce, ainsi que sur les recommandations stratégiques connexes, consultez le https://mining.ca/resources/reports/facts-figures-2023/

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 161 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 21 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 694 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones au Canada et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et de métaux précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de pétrole extrait des sables bitumineux, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, consultez le site www.mining.ca/fr/.

