« Le ketchup Heinz est le chef de file du marché et le préféré de millions de Canadiens », a déclaré Bruno Keller, Président de Kraft Heinz Canada. « Nous sommes heureux d'investir dans notre personnel et notre usine pour ramener ce produit emblématique au Canada. Bien que nous produisions déjà plus de deux milliards de dollars d'aliments ici au Canada chaque année, cette initiative s'inscrit dans notre stratégie à long terme qui consiste à en produire encore plus ici même au Canada. »

Le ketchup Heinz fabriqué à Mont-Royal portera également la certification Aliments du Québec (ADQ), qui fait la promotion des aliments produits par le secteur agroalimentaire de la province.

La nouvelle ligne de production de ketchup à Mont-Royal a été construite au cours des derniers mois et devrait produire plus de 100 millions de livres de ketchup Heinz pour les consommateurs canadiens au cours des deux premières années de production.

Le projet est un investissement réalisé conjointement par Kraft Heinz Canada et le programme d'expansion des entreprises du gouvernement du Québec. Le projet permettra de créer 30 nouveaux emplois et de maintenir environ 750 autres emplois à l'usine de Mont-Royal.

À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

Kraft Heinz Canada est la principale entreprise d'aliments et de boissons du pays et est une filiale de la Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). La Kraft Heinz Company fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité auxquels les consommateurs font confiance pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits Kraft Heinz Canada sont présents dans plus de 97 % des foyers canadiens. Les marques emblématiques de l'entreprise incluent le beurre d'arachide Kraft, le ketchup Heinz, le repas KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renée's, Jell-O, Classico, Kool-Aid, Maxwell House et Nabob. Kraft Heinz Canada s'engage à agir de manière responsable envers nos gens et notre planète tout en assurant la santé financière de notre entreprise. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.kraftheinzcompany.com

