Pour célébrer la Journée nationale des beignes, la marque de fromage à la crème préférée des Canadiens s'associe à des boutiques de bagels populaires pour distribuer gratuitement des Babeignes à l'échelle nationale.

TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le fromage à la crème Philadelphia présente aujourd'hui le Babeigne, un mélange simple, mais révolutionnaire, de deux incontournables du petit déjeuner. Rendu possible par le lancement de deux nouvelles saveurs de fromage à la crème Philadelphia, bleuet et ananas. Le Babeigne est le tout premier bagel-beigne qui est composé d'un bagel non tranché tartiné de fromage à la crème aux nouvelles saveurs. Cette création transforme votre bagel habituel en Babeigne.

Plus d'un tiers des Canadiens sont prêts à changer ce qu'ils mangent au petit déjeuner1 et les nouvelles saveurs sont là pour bouleverser tout ce que vous pensiez savoir au sujet des bagels et du fromage à la crème. Pour célébrer cette innovation qui change la donne, Philadelphia a fait équipe avec des boutiques de bagels populaires, soit College Street Bagels, à Toronto, et Fairmont Bagel, à Montréal, pour distribuer gratuitement des Babeignes le 6 juin 2025, qui marque la Journée nationale des beignes, à partir de 7 h (HE) et jusqu'à épuisement des stocks. Les amateurs de Babeigne pourront aussi en acheter par l'intermédiaire d'Uber Eats pour une durée limitée.

Si le fromage à la crème aromatisé salé représente 89 % de la catégorie2, près de la moitié des consommateurs préfèrent les produits sucrés. Ceux-ci ne disposent donc que d'un choix limité. En tant que chef de file de la catégorie du fromage à la crème, Philadelphia a saisi l'occasion de combler les Canadiens en leur offrant - pour la première fois depuis plus de cinq ans - de nouvelles saveurs. Le nouveau fromage à la crème au bleuet, ainsi que celui à l'ananas, ont la même texture et le même goût crémeux associés à la marque, en plus de contenir des morceaux de fruit. Le petit déjeuner retrouve ainsi toute sa saveur.

« Depuis plus de 150 ans, notre objectif à Philadelphia est d'offrir aux amateurs de nouvelles expériences emballantes pour rehausser leur alimentation au quotidien », a déclaré Brian Neumann, chef de la marque et de la créativité chez Kraft Heinz Canada. « Le fromage à la crème aromatisé est le moteur de croissance de la catégorie, et nos adeptes affirment que la saveur est le facteur numéro un qui détermine leur achat3. Nous sommes donc ravis d'ajouter ces nouveaux produits sucrés à notre gamme et de montrer comment ils peuvent transformer votre bagel habituel en Babeigne. »

Fièrement préparées au Canada sans arôme ni colorant artificiels, les nouvelles saveurs de fromage à la crème Philadelphia seront vendues dès ce mois-ci dans des contenants de 227 g à 4,99 $ CA chez certains détaillants à l'échelle nationale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les toutes nouvelles saveurs de fromage à la crème Philadelphia et les points de vente, consultez le creamcheese.com et suivez-nous sur Instagram et TikTok.

À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

L'héritage de Kraft Heinz Canada remonte à plus d'un siècle, soit à 1903, lorsque James Lewis Kraft, de Stevensville, en Ontario, a commencé à vendre du fromage dans un chariot tiré par des chevaux. Heinz Canada a ensuite été fondée en 1909 à Leamington, en Ontario. Ses premiers produits étaient des cornichons provenant de producteurs locaux. Suivant la fusion de Kraft Foods Group et de H. J. Heinz Company en 2015, Kraft Heinz Canada est devenue une filiale de la nouvelle société Kraft Heinz Company (NASDAQ : KHC) et est maintenant la deuxième plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au pays. Ses produits emblématiques, comme le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, le KD, le fromage à la crème Philadelphia, la vinaigrette Renée, le Jell-O, la sauce Classico, le Kool-Aid et le café Maxwell House, se retrouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Kraft Heinz Canada mène une transformation inspirée par la mission mondiale de Kraft Heinz, Rendre la vie délicieuse, en créant des moments mémorables dans les communautés grâce à des initiatives locales telles que Place aux Jeux Kraft Heinz et Kraft Hockeyville, tout en soutenant les banques alimentaires partout au Canada dans le cadre du Projet Garde-manger de Kraft Heinz. Pour en savoir plus sur notre parcours, visitez kraftheinzcompany.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

______________________ 1 Sondage Léger auprès des consommateurs, 1 614 répondants, mai 2025 2 NIQ-Cream Cheese National Ex NFLD GB + DR + MM pendant L52 semaines 3 NielsenIQ MarketTrack National Ex NFLD GB + DR + MM L52 semaines

