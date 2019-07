La première année d'Airbus à la tête du programme A220, un véritable succès

Parmi les points saillants de ce premier anniversaire figurent les commandes et les engagements commis pour plus de 230 avions A220, l'inauguration de la construction d'une nouvelle ligne d'assemblage d'A220 à Mobile, en Alabama et l'agrandissement du site d'assemblage de Mirabel. Les livraisons d'Airbus dans sa première année excèdent le nombre total d'avions livrés avant le 1 er juillet 2018, lorsqu'elle est devenue l'actionnaire majoritaire du programme.*

Au total, l'A220 conclut sa première année sous la direction d'Airbus par un carnet de commandes en santé avec plus de 500 avions, ainsi que 80 engagements annoncés au Salon de l'aéronautique à Paris. Ces engagements proviennent notamment de grands bailleurs d'avions internationaux, indiquant ainsi une forte demande pour l'A220 dans les marchés à l'échelle mondiale.

« Nous avons connu une année de croissance et de succès pour l'A220 », déclare Philippe Balducchi, président-directeur général de la Société en commandite Airbus Canada et chef d'Airbus Canada. « Cet avion à la fine pointe de la technologie et créé au Québec se distingue dans le secteur international de l'aéronautique. C'est grâce à la collaboration étroite de nos clients, de nos partenaires, de nos fournisseurs et de tous nos employés, que nous sommes parvenus à de tels avancements afin d'assurer le succès de l'A220 pour de nombreuses années à venir. »

* Les commandes et les livraisons d'Airbus pour juin 2019 seront annoncées dans les prochains jours.

Document de faits saillants -- une année de nombreuses réalisations pour l'A220

En janvier 2019, Airbus a inauguré la construction de son nouveau site de production à Mobile, en Alabama, où des A220 seront assemblés pour le marché américain. Ce site aura essentiellement la même chaîne d'approvisionnement que les avions assemblés à Mirabel. Le site de Mobile est actuellement en construction et la production débutera au 3e trimestre de cette année. La première livraison est quant à elle prévue en milieu d'année prochaine. Les employés d'Airbus du site d'assemblage d'A220 de Mobile ont déjà commencé leurs activités de formation à Mirabel.

Au site d'assemblage de Mirabel, deux dômes ont été érigés au début de l'année pour offrir davantage d'espace et supporter la montée en cadence la production. Le nouveau contrat de travail valide pour cinq ans, ratifié le 15 juin 2019 par les employés syndiqués de Mirabel, prévoit la construction d'une nouvelle ligne de « pré-assemblage »

La livraison du premier appareil A220 à un ligne aérienne basée aux États-Unis fut l'un des points saillants de la dernière année. Delta Air Lines a pris possession du premier de ses 90 appareils A220 commandés, lors d'une cérémonie au site de Mirabel, en octobre 2018. Delta Air Lines a effectué le premier vol commercial d'un A220 en Amérique le 7 février 2019, entre l'aéroport La Guardia de New York et l'aéroport Logan de Boston.

En décembre 2018, Air Tanzania a pris possession de ses premiers avions A220, devenant par le fait même un nouveau client d'Airbus et le premier transporteur africain à opérer l'A220. À l'heure actuelle, six lignes aériennes réparties sur quatre continents opèrent des appareils A220 : airBaltic, Air Tanzania, Delta Air Lines, EgyptAir, Korean Airlines et Swiss.

Les employés de Mirabel ont contribué à deux jalons importants d'Airbus dans les derniers douze mois. En décembre, ils ont assemblé et livré le 800e avion de l'année 2018, permettant à Airbus d'atteindre l'objectif annuel qu'elle s'était fixée. Puis, en mai 2019, un A220 livré à Delta Air Lines marquait la 12 000e livraison d'Airbus depuis sa fondation, il y a 50 ans.

Une autre réalisation importante du programme A220 a été l'obtention, en janvier 2019, d'une certification de Transports Canada selon laquelle l'avion peut voler jusqu'à une distance de 180 minutes d'un aéroport, ce qui lui permet d'effectuer de nouveaux itinéraires directs non limitatifs au-dessus de l'eau, des régions éloignées ou mal desservies.

Les ingénieurs de Mirabel continuent d'apporter des améliorations à l'A220. En mai 2019, Airbus a annoncé son intention d'augmenter de 2 268 kg la masse maximale de l'A220 au décollage, ayant pour effet de prolonger le rayon d'action de l'appareil de 450 milles marins (NM) ou 830 km. Le rayon d'action de l'A220-100 est désormais de 3 400 NM (6 300 km) et celui l'A220-300 à 3 350 NM (6 200 km), permettant des vols entre Montréal et Londres, ou entre Vancouver et Cuba.

À propos de la Société en commandite Airbus Canada

L'organisation, dont le siège social est à Mirabel, au Québec, est chargée du développement et de l'assemblage des avions monocouloirs Airbus A220. L'entité est majoritairement détenue par Airbus SE, qui compte parmi ses partenaires Bombardier Inc. et Investissement Québec (à titre de mandataire du gouvernement du Québec). La Société emploie près de 2 500 employés et consultants au centre de production qu'elle détient à Mirabel.

À propos d'Airbus

Il y a 35 ans qu'Airbus exerce ses activités au Canada, soit depuis l'inauguration de son centre d'assemblage d'hélicoptères à Fort Érié, en Ontario. Le siège social d'Airbus Defence and Space Canada est situé à Ottawa. Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

