La pratique du vélo se développe à Saint-Laurent - Saint-Laurent se hisse au sommet des stations électriques BIXI à Montréal

« Saint-Laurent est fier de proposer à la population et aux travailleurs de son territoire le plus grand nombre de stations électriques BIXI à Montréal, après avoir été parmi les premiers à accueillir des installations de ce type. En tant que territoire municipal durable, nous poursuivons notre objectif de promouvoir le transport actif et écologique, abordable et accessible pour le plus grand nombre. Cela se justifie d'autant plus actuellement, car le vélo-partage, plus adapté aux petits trajets, augmente avec le télétravail en contexte de COVID-19. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Trois nouvelles stations BIXI électriques sont installées aux parcs Beaulac et Saint-Laurent, ainsi qu'à la Bibliothèque du Boisé, en remplacement de la station conventionnelle déjà présente. En juillet prochain, trois autres stations électriques seront aménagées aux parcs Painter et Noël-Nord, de même qu'à la place des Nations (parc Bois-Franc). Rappelons que des stations électriques sont déjà disponibles au Centre des loisirs, à la place Rodolphe-Rousseau et aux Ateliers municipaux.

De plus, une nouvelle station BIXI conventionnelle vient d'être installée à l'intersection des rues Stinson et Montpellier.

Pour l'usager, le principal avantage des stations électriques consiste à avoir accès, en tout temps, à des vélos chargés à même la borne. Créées par la firme québécoise PBSC Solutions urbaines, elles permettent aussi de louer en un seul et même endroit des vélos à assistance électrique et des vélos réguliers. Montréal figure d'ailleurs parmi les seules villes en Amérique du Nord à offrir ces stations à deux options.

Après un projet-pilote mené durant l'été 2018, notamment à Saint-Laurent, BIXI a officiellement lancé 160 véhicules électriques de première génération en 2019. Grande favorite des « bixistes », la location de vélos à assistance électrique est maintenant 60 % plus fréquente que celle des BIXI réguliers. En tout, le réseau comprend plus de 9000 vélos (dont 1905 électriques) et 680 stations sur un territoire de 317 km carrés qui touche à Montréal ainsi qu'à Laval, Longueuil, Westmount et Ville de Mont-Royal.

Les usagers bénéficieront à Saint-Laurent d'un réseau cyclable de 57,7 km, une augmentation de plus de 54 km en 10 ans. Une bande cyclable de 2 km sera d'ailleurs aménagée au cours de l'été sur les tronçons suivants de la zone industrielle :

Boulevard Poirier, du boulevard Thimens à la rue Cohen;

Rue Cohen, du boulevard Poirier au chemin du Bois-Franc ;

; Chemin du Bois-Franc , de la rue Cohen au boulevard Thimens,

Dans le cadre de son Plan décennal d'immobilisations 2021-2030. Saint-Laurent planifie ce chantier de concert avec la Direction des transports de la Ville de Montréal, laquelle a annoncé le 3 juin 2021 la programmation 2021 des voies cyclables du réseau montréalais. Des investissements de 13 M$ rendront possible la mise en chantier de 31 projets de développement ou de réfection de voies cyclables existantes, afin de rendre le réseau plus accessible, sécuritaire et convivial.

Liens connexes

Journée mondiale du vélo - La Ville de Montréal dévoile sa programmation vélo 2021 (3 juin 2021)

La saison BIXI débutera plus tôt que prévu! (8 avril 2021)

BIXI - Location de BIXI électriques

Saint-Laurent se dote d'un budget de 73,7 M$ et d'un Plan décennal d'immobilisations de 97 M$ pour poursuivre son développement (7 octobre 2020).

Plan local de déplacements (2017) de Saint-Laurent

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, 514 855-6000, poste 4342 / [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 825-6231

Liens connexes

https://montreal.ca/saint-laurent