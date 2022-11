CONGRÈS ANNUEL DE L'ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des administrateurs agréés du Québec (l'Ordre) est heureux d'annoncer la tenue de son congrès annuel qui aura lieu les 24 et 25 novembre 2022. Le Congrès Gestion 2022, intitulé « La posture du gestionnaire - Trouver l'équilibre parfait », sera tenu en format hybride, en ligne et en salle au Palais des congrès de Montréal. L'événement propose aux gestionnaires professionnels de tous les secteurs de l'activité économique du Québec des conférences en direct et des formations en ligne préenregistrées, ainsi qu'un atelier exclusif pour les participants en salle. Ce congrès est possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Le cœur de la pandémie de COVID-19 est derrière nous, mais elle a laissé des traces. Certaines modalités de nos environnements professionnels ont été bousculées et les compétences des gestionnaires ont été mises à rude épreuve.

« La tenue du Congrès Gestion 2022 représente une occasion parfaite pour les gestionnaires et les administrateurs d'entreprises qui veulent accroître leurs connaissances en matière de gestion des ressources humaines. Il est essentiel de répondre présent pour les aider à relever les défis qu'ils rencontrent, spécialement dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. Je suis donc fière de soutenir la tenue de ce congrès, qui offre à nos entreprises les outils nécessaires pour la rétention de leur personnel et qui leur permet ainsi de devenir des employeurs de choix », souligne Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Le Congrès Gestion 2022 s'attachera à déterminer comment et pourquoi les compétences transversales solidifient la posture du gestionnaire pour lui permettre d'atteindre cet équilibre entre savoir et être et lui donner les outils nécessaires pour mobiliser, encadrer et transformer son équipe et ainsi aborder avec confiance les constantes et importantes modifications à venir dans le monde du travail.

À propos de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec

L'Ordre des administrateurs agréés du Québec est l'ordre professionnel voué à la gestion et à la gouvernance. Les membres de l'Ordre sont des gestionnaires professionnels qui portent le titre d'administrateur agréé (Adm.A). Multidisciplinaires, ils œuvrent dans tous les secteurs de l'activité économique du Québec. Les Adm.A. planifient, dirigent et conseillent, ce qui leur confère une véritable expertise en gestion. Ce sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance, de la gestion immobilière, de la planification financière, de la gestion de projet, de l'administration publique, etc.

