MARKHAM, ON, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Hyundai Auto Canada supporte les objectifs énoncés dans les révisions de réglementation sur la vente de véhicules zéro émission (VZÉ) par le gouvernement fédéral canadien. Hyundai Auto Canada estime que le succès du programme dépend d'efforts accrus dans deux domaines essentiels à l'adoption des VZÉ par les consommateurs : l'infrastructure de recharge et l'abordabilité des VZÉ.

« L'annonce du gouvernement fédéral aujourd'hui constitue un pas dans la bonne direction pour maintenir la trajectoire vers un avenir zéro émission. Nous partageons la vision du gouvernement selon laquelle l'avenir réside dans les véhicules entièrement électriques qui produisent zéro émission », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Toutefois, l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs canadiens ne peut pas uniquement reposer sur la disponibilité de ces véhicules. Afin d'atteindre les objectifs du gouvernement, un investissement dédié dans les infrastructures de recharge est nécessaire, en particulier pour les Canadiens vivant à l'extérieur des centres urbains. En tant que deuxième marque de véhicules électriques la plus vendue au Canada*, nous pouvons rendre les véhicules électriques accessibles à de nombreux Canadiens. Cependant, les VZÉ sont actuellement plus coûteux à fabriquer jusqu'à ce que cette transition technologique puisse être produite à grande échelle. Nous demandons au gouvernement de continuer à offrir un soutien financier aux Canadiens pour faciliter cette transition et atteindre les objectifs de vente de VZÉ énoncés aujourd'hui.

Hyundai se consacre à ses efforts d'électrification dans le cadre de sa mission visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Conformément à cette approche, Hyundai Motor Company lancera plus de 17 nouveaux modèles électriques à batterie dans le monde d'ici 2030 ; 11 pour les modèles Hyundai et six pour la marque de luxe Genesis - ciblant 7 % du marché mondial des véhicules électriques d'ici 2030. Hyundai est déjà sur la bonne voie pour atteindre cet objectif et fait partie d'une coentreprise avec six autres constructeurs automobiles pour développer un réseau de recharge en Amérique du Nord qui contribuera à garantir que les infrastructures en place puissent soutenir cette transition vers l'électrification.

* Basé sur les ventes de véhicules électriques à batterie pour l'année 2022 au Canada, telles que rapportées par la firme DesRosiers Automotive Consultants

