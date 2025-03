La porte-parole libérale pour les aînés, Linda Caron, s'inquiète vivement du nombre de cas d'abus, d'agressions, de harcèlement et d'intimidation à l'endroit des aînés dans le réseau de la santé et des services sociaux

QUÉBEC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le nombre et la hausse constante des cas d'abus, d'agression, de harcèlement et d'intimidation à l'endroit des personnes aînées dans le réseau de la santé et des services sociaux sont alarmants, estime la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron.

Elle rappelle que non seulement les aînés de 65 ans et plus sont victimes de 74 % de l'ensemble des incidents et accidents survenus en 2023-2024 dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais que les personnes de 75 ans et plus représentent plus de la moitié (52%) des personnes victimes d'abus, d'agression, de harcèlement et d'intimidation. On parle de 9 068 cas déclarés dont 13 ont même contribué à un décès, s'inquiète la députée libérale de La Pinière. « C'est grave! On ne peut rester les bras croisés devant des résultats aussi effarants. »

Le Rapport 2023-2024 sur les incidents et accidents survenus lors de prestation de soins de santé, rendu public aujourd'hui, est accablant. Que se passe-t-il dans le RSSS, y compris au sein des établissements où l'on est censé prendre soin des personnes aînées, demande Mme Caron.

« C'est bien d'avoir une obligation de dénoncer les cas de maltraitance à l'endroit des personnes aînées, mais maintenant, il faut agir sur la prévention de la maltraitance. Quel est le plan du gouvernement pour faire cesser ces agissements dans son propre réseau de la santé et des services sociaux? »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

