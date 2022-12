La porte-parole libérale en matière de culture invite les Québécois à offrir la culture d'ici pour Noël

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche du temps des Fêtes, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Michelle Setlakwe, encourage les Québécoises et les Québécois à soutenir fièrement la culture d'ici en offrant des produits de créateurs du Québec à leurs proches.

Pour la députée libérale de Mont-Royal-Outremont, en faisant ce judicieux choix de cadeau pour les personnes que l'on aime, on contribue à relancer notre industrie culturelle qui a été durement frappée par la pandémie en plus d'offrir une culture reconnue à l'international. C'est ce que l'on appelle joindre l'utile à l'agréable.

Des billets de spectacle ou de théâtre, des livres, des disques et des œuvres picturales ou d'artisans des métiers d'art feront la joie de celles et ceux qui les recevront. Mme Setlakwe rappelle que chaque petit geste est important dans le soutien de nos artistes et artisans en plus de permettre à toute l'industrie culturelle québécoise d'être bien vivante et de rayonner partout dans le monde.

« Les artistes québécois ont tout ce qu'il faut pour faire plaisir à ceux que vous aimez. Offrir la culture québécoise en cadeau, c'est contribuer au rayonnement de nos artistes et artisans qui sauront vous émouvoir avec leurs nombreux talents. Cette année, on met le Québec sous le sapin, il y en a pour tous les goûts! »

-Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]