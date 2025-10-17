La porte-parole libérale de la lutte contre l'itinérance visite des organismes d'aide en Montérégie

QUÉBEC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance et de services sociaux, Elisabeth Prass, se rendra en Montérégie, ce lundi 20 octobre.

La députée libérale profitera de sa présence dans la région pour visiter L'estrade de la MDJ de La Prairie ainsi que La Halte du Coin, à Longueuil. Elle désire ainsi échanger avec leurs intervenants afin de bien connaître leurs défis et leurs besoins actuels et futurs.

Mme Prass sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

