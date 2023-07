La population de Sorel-Tracy manifeste son appui aux employé-es de la ville

SOREL-TRACY, QC, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Plusieurs citoyennes et citoyens de Sorel-Tracy ont manifesté leur appui, mercredi soir, à la centaine d'employé-es municipaux de la ville, en grève depuis le 17 mai dernier.

Au cours des derniers jours, les discussions à la table de négociation ont permis aux deux parties de se rapprocher sensiblement, a indiqué le président du Syndicat des employé-es municipaux de la ville de Sorel-Tracy-CSN, Martin Gingras. « À l'exception des salaires, nous avons pu régler tous les points en litige. Nous avons bon espoir de pouvoir convenir d'une entente au cours des prochains jours. »

Présente à la manifestation, la présidente du Conseil central de la Montérégie (CSN), Annette Herbeuval a appuyé son soutien aux grévistes. « Les cols bleus de Sorel-Tracy ont à cœur leurs concitoyennes et leurs concitoyens, qui méritent des services municipaux de qualité. Il est grand temps que ce conflit de travail se termine pour que la population puisse retrouver les services auxquels ils sont en droit de s'attendre, tout en assurant des conditions d'emploi satisfaisantes pour les employé-es municipaux. »

Le vice-président et trésorier de la Fédération des employé-es et employés de services publics (CSN), Simon-Mathieu Malenfant, a aussi invité l'administration municipale à faire preuve d'ouverture et de diligence en vue des séances de négociation prévues jeudi et vendredi cette semaine. « Tous les éléments sont en place pour convenir d'une entente. La partie syndicale a fait plusieurs concessions au cours des dernières semaines pour mettre un terme à ce conflit de travail. L'administration municipale doit maintenant prendre en compte l'inflation afin de convenir avec le syndicat d'augmentations salariales satisfaisantes », a-t-il soutenu.

