La pompe de fracturation à turbine Jereh termine un essai de 1000 heures sur le terrain en Amérique du Nord

L'essai sur le terrain a également confirmé le succès de la pompe de fracturation à turbine de Jereh dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre en éliminant la marche au ralenti durant les périodes de non-fonctionnement et l'efficacité d'une turbine capable de fonctionner avec de multiples sources de combustible comme le gaz naturel liquéfié, GNL, le gaz naturel comprimé, GNC, et le gaz de champ. En utilisant le gaz de tête de puits sur le terrain, les coûts globaux de carburant peuvent être réduits de plus de 80 % par rapport aux pompes de fracturation classiques alimentées au diesel. Une autre caractéristique clé de la pompe de fracturation alimentée par turbine est sa capacité de suppression du bruit, qui est inférieure à 85 dB. Cela permet de répondre aux réglementations strictes en matière de réduction du bruit en Amérique du Nord.

« C'était une expérience passionnante de travailler avec BJ Services pour l'essai réussi de 1000 heures sur le terrain de la pompe de fracturation à turbine de troisième génération de Jereh », a déclaré Louis Li, chef de la direction du groupe Jereh. « Depuis 2013, Jereh a commencé la recherche et le développement de la pompe de fracturation à turbine de manière indépendante et avec plus de sept ans d'efforts, d'innombrables essais en usine et des essais sur le terrain dans le cadre de l'opération de fracturation du gaz de schiste en Chine, notre équipe d'ingénieurs maintient ainsi continuellement son rythme d'innovation. Nous sommes confiants dans notre capacité à fournir ces technologies innovantes, efficaces et économiques aux opérateurs pétroliers et gaziers nord-américains.

Au début du mois de juillet, Jereh et BJ Services ont lancé des démonstrations grandeur nature sur le terrain de la pompe de fracturation à turbines dans le bassin du Permien.

Jereh est un groupe mondial spécialisé dans le pétrole, le gaz et la gestion de l'environnement dont la mission consiste à se concentrer sur les défis des clients, à fournir des solutions compétitives et à créer de la valeur à long terme pour les clients du monde entier. American Jereh a été fondée en 2008 et fournit des services de fabrication, d'assemblage, de support et de maintenance pour les équipements des champs pétrolifères depuis sa base à Houston, au Texas.

