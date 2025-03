BEIJING, 28 mars 2025 /CNW/ -- Jereh Group a eu un impact important lors de la 25e édition du Salon international des technologies et équipements pétroliers et pétrochimiques de Chine (cippe 2025) à Beijing, dont le thème était « Innover pour assurer un avenir durable ». Jereh a présenté ses dernières avancées dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la régénération des nouvelles énergies, de l'ingénierie en mer et de la transformation numérique axée sur l'IA.

Le kiosque de Jereh à l’occasion du cippe 2025. (PRNewsfoto/Jereh Group) Jereh dévoile des solutions alimentées par l’IA. (PRNewsfoto/Jereh Group)

Lors de l'exposition, Jereh a présenté son système révolutionnaire de fracturation intelligente AI•R FRAC, la première solution entièrement intégrée alimentée par l'IA pour les activités de fracturation. Combinant huit modules clés, dont la prise de décisions intelligentes, la maintenance prédictive, la surveillance de la sécurité en temps réel et le mixage en circuit fermé, ce système améliore considérablement l'efficacité et réduit les risques. Les données sur le terrain confirment une précision de 100 % dans la détection des anomalies de pression, un taux de réussite de 97,8 % dans la prévision des défaillances de pompes et une amélioration de la productivité globale du site de forage de 36 %.

Jereh a également dévoilé sa prochaine génération de camion intelligent de commande de tubes spiralés, qui intègre l'apprentissage machine, le diagnostic en temps réel et l'exploitation automatisée pour améliorer la sécurité et l'efficacité. L'entreprise a également présenté ses technologies de fracturation électrique et à turbine, son mélangeur électrique, ses solutions intelligentes de cimentation et de fracturation polycarburants, mettant l'accent sur un avenir plus propre et plus efficace pour l'industrie.

Grâce à un affichage hybride physique et numérique novateur, Jereh a démontré ses solutions intégrées de gaz naturel, couvrant l'exploration, le traitement, le stockage, la production d'électricité et les applications du GNL. L'expertise de l'entreprise en matière de technologie de compression, d'unités de traitement modulaires et de solutions de stockage de gaz à grande échelle constitue une base solide pour le développement de l'énergie durable.

Jereh a renforcé son engagement envers le développement durable en présentant des technologies avancées de traitement des déchets d'hydrocarbures, de recyclage des batteries au lithium et de recyclage des équipements alimentés aux énergies renouvelables. Ces innovations garantissent une récupération efficace des ressources et une conformité environnementale, établissant des points de référence de l'industrie sur le plan des pratiques d'économie circulaire.

Le président de Jereh, M. Li Huitao, a souligné l'impact révolutionnaire de l'IA dans le secteur de l'énergie : « L'intelligence artificielle n'est pas seulement l'avenir, c'est le présent. Jereh dirige ce virage en intégrant l'IA à la fabrication de pointe, en favorisant la numérisation et en contribuant à la durabilité énergétique mondiale. »

