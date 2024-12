YANTAI, Chine, 16 décembre 2024 /CNW/ -- L'industrie pétrolière et gazière se trouve à un tournant critique, équilibrant le besoin d'efficacité avec les demandes croissantes de durabilité et d'efficacité. En réponse à ces défis, Jereh Group a mis au point un système complet de fracturation en un clic pour les champs pétrolifères intelligents qui intègre un centre de commande intelligent et de l'équipement de fracturation électrique.

Application d’un système de fracturation en un clic dans le champ pétrolifère du Xinjiang (PRNewsfoto/Jereh Group)

À la base de ce système se trouve le site de forage électrique de Jereh, un bond transformationnel par rapport aux installations traditionnelles alimentées au diésel. En remplaçant les systèmes traditionnels alimentés au diésel par des pompes de fracturation électriques et des plateformes électriques modulaires, Jereh réduit considérablement les émissions de carbone et la pollution sonore. Cette technologie s'inscrit dans la tendance mondiale à la décarbonisation, offrant aux opérateurs pétroliers et gaziers une solution de rechange plus verte et plus durable.

Au cœur de cette solution se trouve le Centre de commandement intelligent, qui sert de plaque tournante opérationnelle et décisionnelle. Utilisant des technologies telles que la simulation virtuelle et la modélisation numérique, le centre de commande offre une vision globale de l'ensemble du processus de fracturation hydraulique. En visualisant l'équipement essentiel en temps réel et en fournissant des renseignements exacts fondés sur des données, elle permet aux opérateurs de prendre des décisions éclairées en temps opportun. Le centre de commande facilite la synchronisation de plusieurs systèmes et processus, allant du mélange et de la fourniture de fluides à la livraison de sable.

S'appuyant sur le site de forage électrique, le système de fracturation en un clic de Jereh traduit l'intelligence centralisée en une exécution rationalisée sur le terrain. Ce système novateur automatise les flux de travail traditionnellement fragmentés, en combinant des processus comme l'initialisation, la surveillance et l'ajustement de l'équipement en une seule interface. Grâce à sa technologie de système de contrôle distribué (DCS) et à son analyse alimentée par l'IA, il gère de façon proactive les risques opérationnels, ajuste dynamiquement les paramètres et permet la commande à distance pour une sécurité accrue. Ce système s'est avéré fiable, car il a facilité avec succès la première opération de fracturation à distance de la Chine dans le champ pétrolifère du Xinjiang. La réduction des exigences en matière de personnel sur place, qui sont passées de huit à trois membres par puits, souligne davantage l'accent mis par le système sur la sécurité et l'efficacité. Son automatisation complète réduit au minimum les erreurs humaines et accélère les échéanciers du projet, ce qui représente une amélioration de 18 % de l'efficacité globale.

La solution de Jereh crée un écosystème cohérent qui transforme la fracturation hydraulique en un processus hautement automatisé, intelligent et respectueux de l'environnement. En réduisant la complexité opérationnelle et en stimulant la productivité, cette innovation établit une nouvelle référence pour le développement des champs pétrolifères. Alors que le secteur de l'énergie continue d'adopter la transformation numérique, les technologies pionnières de Jereh la positionnent en tant que leader dans l'élaboration d'un avenir durable et intelligent pour l'industrie pétrolière et gazière.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581460/One_Click_Fracturing_System_Applied_Xinjiang_Oilfield.jpg

SOURCE Jereh Group

