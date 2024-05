LONGUEUIL, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Au lendemain de la 5e rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire sous le thème « Mettre la table pour l'avenir », occasion d'aborder les enjeux d'avenir en lien avec la prochaine Politique bioalimentaire, Les Producteurs de pommes du Québec rendent publique leur prospective intitulée « La pomme du Québec à l'horizon 2035 : vers une plus grande autonomie alimentaire durable ». Tel que mentionné dans l'article de la journaliste Daphné Cameron dans La Presse du 20 mai dernier, la modernisation des vergers du Québec représente un enjeu d'avenir majeur pour la durabilité de l'autonomie alimentaire de notre belle province. En se projetant dans le futur, il est fondamental que la pomme d'ici soit considérée comme un aliment incontournable dans les priorités de la prochaine Politique bioalimentaire du Québec.

Cette prospective dresse le portrait actuel du secteur pomicole québécois et des défis de la prochaine décennie afin de contribuer à l'atteinte des cibles établies par le gouvernement pour une plus grande autonomie alimentaire durable du Québec. Ce plaidoyer vise à rappeler au gouvernement que la filière pomicole québécoise constitue un des importants leviers économiques de notre province et qu'elle doit prospérer et durer. « Pour notre production, le renouvellement du Programme de modernisation des vergers est considéré comme étant l'action la plus structurante à mettre en œuvre, et ce, dès maintenant, si l'on veut augmenter nos parts de marché face à la concurrence. La modernisation est aussi à la base de plusieurs solutions qui nous permettront d'améliorer notre résilience aux risques climatiques futurs. […] Nous voulons produire plus, produire mieux et de manière rentable. » confie M. Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec et propriétaire de la Ferme Rochon et frères à Saint-Benoît de Mirabel.

Des actions concrètes pour un avenir durable

Les propositions des PPQ s'articulent autour de quatre axes majeurs :

Promouvoir les pommes québécoises

Intensifier les campagnes de promotion auprès des consommateurs, en particulier les jeunes, pour leur faire découvrir les bienfaits et la qualité exceptionnelle des Pommes Qualité Québec.

Moderniser les vergers

Soutenir la plantation de nouvelles variétés répondant aux goûts des consommateurs et l'adoption de technologies et de pratiques culturales résilientes aux changements climatiques.

Encourager l'investissement dans des infrastructures modernes et performantes pour améliorer la productivité et la qualité des pommes.

Renforcer la compétitivité des entreprises pomicoles

Favoriser l'adoption de technologies et de pratiques culturales performantes pour réduire les coûts de production.

Accroître l'accès au financement pour permettre aux producteurs d'investir notamment dans la modernisation de leurs vergers.

Soutenir la recherche et le développement

Accroître l'engagement du gouvernement en recherche agronomique pour développer de nouvelles solutions innovantes pour la pomiculture.

Favoriser le transfert des connaissances et l'adoption de pratiques culturales durables dans les vergers

La production pomicole au Québec

Les Producteurs de pommes du Québec est un regroupement de producteurs œuvrant à promouvoir la culture, la récolte et la mise en marché des pommes québécoises. Il représente près de 427 entreprises pomicoles réparties sur 4665 hectares à travers la province. La production de pommes québécoises s'élève à 97 M de lb pour la pomme fraîche et 92 M de lb pour la pomme transformée : ce qui représente 26,3 % de la production canadienne et des revenus à la ferme de plus de 66 M$.

