« Twin Rivers est le leader reconnu des autobus scolaires zéro émission, et les chiffres parlent d'eux-mêmes - cette livraison représente une réalisation très impressionnante pour le district scolaire et le transport zéro émission dans son ensemble, et démontre le dévouement de Twin Rivers à la santé de la communauté locale », a déclaré Marc Bédard, Président et fondateur de Lion. « Cette livraison jalon montre que l'électrification du transport scolaire n'est pas à venir demain, elle est là maintenant, répondant et dépassant les besoins des opérateurs. »

Les 10 autobus LionC font partie de California Climate Investments, une initiative à l'échelle de l'État qui consacre des milliards de dollars de plafonnement et d'échange à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au renforcement de l'économie et à l'amélioration de la santé publique et de l'environnement, en particulier dans les communautés défavorisées. Les autobus ont été financés en grande partie par des dollars de plafonnement et d'échange, avec un financement supplémentaire du Air Quality Management District (AQMD) de la région métropolitaine de Sacramento, du Sacramento Municipal Utility District et du Carl Moyer Memorial Air Quality Standards Attainment Program de Californie. Les autobus ont chacun une autonomie de 200 km et élimineront en moyenne 230 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. L'AQMD de Sacramento, le California Air Resources Board et le district scolaire de Twin Rivers ont collaboré au financement de 63 autobus scolaires zéro émission dans la région à ce jour, avec 90 autres en attente de livraison en 2021. Pour soutenir ces autobus, plus de 4,5 millions de dollars en subventions ont été utilisés pour soutenir l'infrastructure de recharge.

« L'AQMD du Sacramento métropolitain est heureux de s'associer à Lion et au district scolaire de Twin Rivers. Ensemble, nous sommes à la fine pointe de l'électrification des autobus scolaires, apportant une technologie zéro émission pour protéger nos enfants, mais montrant également que les véhicules électriques sont de véritables alternatives tangibles aux moteurs à combustion diesel toxiques », a déclaré Alberto Ayala, Responsable du contrôle de la pollution de l'air de l'AQMD du Sacramento métropolitain. « Ce n'est plus une démonstration pilote. Avec le soutien de nos partenaires et la vision du district scolaire de Twin Rivers, la région de Sacramento peut montrer la voie dans la lutte pour un air pur et la transition vers un avenir de transport sans carbone aujourd'hui. »

« Grâce à California Climate Investments et à d'autres incitatifs, ainsi qu'à des fabricants tels que Lion Électrique, les écoliers de Sacramento - et de toute la Californie - roulent dans les autobus scolaires les plus propres sur le marché », a déclaré Steve Cliff, Directeur général adjoint de CARB. « Ces investissements signifient un air plus pur pour nos enfants et pour les communautés qui en ont le plus besoin. »

Pionnier des autobus scolaires zéro émission, Twin Rivers a été parmi les premières flottes aux États-Unis à mettre en service des autobus entièrement électriques lorsqu'elle a reçu ses premiers autobus de Lion en 2016. Lion a travaillé en étroite collaboration avec le district pour former le personnel sur le fonctionnement et l'entretien des véhicules, à la fois sur place dans sa cour de transit et au Centre d'expérience Lion de Sacramento à proximité, où les véhicules sont également entretenus. Le district a depuis régulièrement ajouté plus d'autobus électriques à sa flotte et a été parmi les premiers districts scolaires à recevoir des autobus électriques du premier programme de remplacement d'autobus scolaires de la California Energy Commission.

« Nous avons commencé sur la voie de l'électrification il y a quatre ans, et l'accueil a été unanimement positif. Tout le monde, des chauffeurs et du personnel d'entretien, à la communauté et surtout aux étudiants, a salué les possibilités des autobus zéro émission et les avantages pour la santé qui découlent de leur adoption », a déclaré Timothy Shannon, Directeur des transports du district scolaire unifié de Twin Rivers.

Tous les véhicules de Lion sont spécialement conçus pour la propulsion électrique à partir de zéro et sont fabriqués dans l'usine nord-américaine de Lion, qui a actuellement une capacité de production de 2 500 véhicules électriques par an. Au cours de la dernière décennie, Lion s'est imposé comme un chef de file de l'industrie des autobus scolaires 100% électriques, ayant livré plus de 300 autobus scolaires entièrement électriques en Amérique du Nord avec plus de 10 millions de kilomètres parcourus depuis 2016. Les véhicules de Lion sont distribués et entretenus via le réseau de Centres d'expérience de la société, dont deux sites en Californie, ainsi que des installations dans les états de New York, Washington, Floride et Arizona.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Transaction avec Northern Genesis

Le 30 novembre 2020, Lion a annoncé avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises et un plan de réorganisation en vertu duquel, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, une filiale à 100% de Lion fusionnera avec Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, axée sur l'engagement envers la durabilité et un positionnement fort centré sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'issue de la transaction, Lion devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « LEV ».

