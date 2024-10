Selon une nouvelle étude de KPMG au Canada, près de 70 % des étudiants craignent de ne pas apprendre autant ou de retenir moins de connaissances

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Selon une nouvelle étude de KPMG au Canada publiée alors que l'année scolaire bat son plein, 6 étudiants canadiens sur 10 (59 %) utilisent maintenant l'intelligence artificielle (IA) générative pour effectuer leurs travaux scolaires, contre 52 % l'année précédente. Bien que la plupart d'entre eux disent que de tels outils ont amélioré la qualité de leurs travaux et les ont aidés à passer des examens, les deux tiers admettent apprendre moins ou retenir moins de connaissances, ce qui soulève des préoccupations quant à leur popularité croissante auprès des étudiants.

« Les enseignants devraient réfléchir aux conséquences pour cette génération qui, bien qu'elle soit habile dans l'utilisation de la technologie, pourrait ne pas développer la réflexion critique dont elle a besoin pour mener une vie et une carrière réussies », a affirmé C.J. James, associée et leader nationale, Éducation, KPMG au Canada, en vue du Symposium annuel sur l'enseignement supérieur du cabinet qui se tiendra à Toronto. « Étonnamment, plus de 80 % des étudiants affirment avoir prétendu que du contenu généré par l'IA était leur propre travail, et il semble que la plupart ne disent pas à leur enseignant qu'ils utilisent ces outils. »

Selon le sondage, jusqu'à 63 % des étudiants utilisent des outils d'IA générative quelques fois par semaine. Ils y ont principalement recours pour générer des idées (46 %), effectuer des recherches (41 %) et modifier et réviser des travaux (38 %).

C.J. affirme également que même si les études montrent que les étudiants s'appuient beaucoup sur l'IA générative, ces derniers semblent se sentir coupables de s'en servir.

« Près des deux tiers des répondants estiment que l'utilisation de l'IA générative constitue une tricherie et craignent de se faire prendre ou d'avoir des ennuis s'ils s'y fient », dit-elle. « Dans un monde où l'IA façonne l'avenir, une expérience d'apprentissage qui favorise un lien négatif avec l'utilisation de l'IA est non seulement nuisible aux établissements d'enseignement, mais aussi aux étudiants canadiens qui représentent la prochaine génération. »

Faits saillants du sondage :

59 % des 423 étudiants canadiens sondés utilisent l'IA générative pour effectuer leurs travaux scolaires, comparativement à 52 % en 2023. Il s'agit d'une augmentation de 13 % sur un an.

des 423 étudiants canadiens sondés utilisent l'IA générative pour effectuer leurs travaux scolaires, comparativement à 52 % en 2023. Il s'agit d'une augmentation de 13 % sur un an. 75 % affirment que les outils d'IA générative ont amélioré la qualité de leurs travaux scolaires.

affirment que les outils d'IA générative ont amélioré la qualité de leurs travaux scolaires. Plus des deux tiers ( 67 % ) des étudiants qui utilisent l'IA générative pensent ne pas apprendre autant ou retenir moins de connaissances.

) des étudiants qui utilisent l'IA générative pensent ne pas apprendre autant ou retenir moins de connaissances. 82 % ont indiqué avoir déjà prétendu que du contenu généré par l'IA était leur contenu original.

ont indiqué avoir déjà prétendu que du contenu généré par l'IA était leur contenu original. 70 % affirment qu'ils se tournent vers les outils d'IA générative pour obtenir de l'aide plutôt que de demander à leurs enseignants.

affirment qu'ils se tournent vers les outils d'IA générative pour obtenir de l'aide plutôt que de demander à leurs enseignants. 63 % déclarent utiliser des outils d'IA générative quelques fois par semaine; 14 % y ont recours quelques fois par mois, 10 %, quotidiennement, et seulement 5 % de façon ponctuelle. Les 4 % restant utilisent ces outils toutes les 2 ou 3 semaines, et seulement 5 % les ont essayés, mais y ont à peine ou rarement recours depuis.

déclarent utiliser des outils d'IA générative quelques fois par semaine; y ont recours quelques fois par mois, quotidiennement, et seulement de façon ponctuelle. Les 4 % restant utilisent ces outils toutes les 2 ou 3 semaines, et seulement 5 % les ont essayés, mais y ont à peine ou rarement recours depuis. Les étudiants utilisent principalement l'IA générative pour : générer des idées ( 46 % ); effectuer des recherches ( 41 % ); modifier ou réviser des travaux ( 38 % ); résumer des informations provenant de sources accessibles au public ( 36 % ); rédiger des dissertations ou des rapports ( 32 % ); passer des tests ou des examens ( 24 % ).

65 % des étudiants disent avoir l'impression de tricher lorsqu'ils utilisent l'IA générative.

des étudiants disent avoir l'impression de tricher lorsqu'ils utilisent l'IA générative. 63 % craignent se faire prendre par leur enseignant ou leur établissement d'enseignement pour avoir utilisé des outils d'IA générative à leur insu.

Les étudiants veulent que l'IA occupe une plus grande place dans leur université

Les étudiants canadiens souhaitent une adoption plus étendue de l'IA en milieu scolaire. Les répondants ont classé l'acquisition de compétences et la planification de carrière en tête des domaines où l'utilisation de l'IA serait pertinente (55 %), suivis de près par l'intégration et l'orientation (54 %), les admissions (52 %) et la planification des parcours de formation (52 %).

« Il est clair que le milieu des affaires se tourne déjà vers l'IA générative pour stimuler l'innovation et la productivité, affirme C.J. Les établissements d'enseignement canadiens ont également la possibilité et la capacité d'exploiter l'IA dans leurs activités afin de mieux outiller les administrateurs et les enseignants, et dans leurs programmes d'études existants pour fournir aux étudiants les ensembles de compétences dont ils auront besoin sur le marché du travail. »

Capable d'analyser de vastes ensembles de données, l'IA générative peut aider les établissements d'enseignement à améliorer l'efficacité administrative et la réussite des étudiants. Par exemple, elle est en mesure de fournir des renseignements sur le rendement des étudiants et des départements, de favoriser la mobilisation des étudiants, d'offrir aux enseignants plus de temps pour développer des expériences d'apprentissage personnalisées et de créer du matériel de recrutement unique pour attirer des étudiants potentiels.

« Sept étudiants sur dix disent qu'ils se tournent vers l'IA générative pour obtenir de l'aide plutôt que vers leurs enseignants. Il est donc impératif que les établissements d'enseignement postsecondaire s'adaptent rapidement à ce nouvel environnement », affirme Jameel Ahamed, associé, Stratégie technologique et transformation numérique, KPMG au Canada. « Les résultats de notre sondage montrent clairement qu'ils doivent à la fois tirer parti de son potentiel et établir des directives d'utilisation. Bien que bon nombre de ces établissements aient établi des politiques de gouvernance, il sera essentiel d'avoir le bon cadre en place pour accélérer l'adoption et la mise en œuvre de l'IA générative pour leur personnel, leurs enseignants et leurs étudiants.

« Pour que la technologie telle que l'IA générative soit un outil d'apprentissage efficace, les étudiants doivent savoir quand ils peuvent et ne peuvent pas l'utiliser dans le cadre de leurs travaux scolaires. De plus, les enseignants ont besoin de directives sur la façon d'évaluer les travaux d'élèves qui ont été effectués ou améliorés au moyen de la technologie. Ils doivent aussi savoir comment s'assurer que son utilisation ne nuit pas à l'expérience et au développement éducatifs des élèves, mais améliore ces facettes », ajoute-t-il.

Autres conclusions du sondage :

74 % des étudiants qui utilisent l'IA générative l'ont utilisée ou prévoient l'utiliser dans leur demande d'admission dans un établissement d'enseignement postsecondaire.

des étudiants qui utilisent l'IA générative l'ont utilisée ou prévoient l'utiliser dans leur demande d'admission dans un établissement d'enseignement postsecondaire. 70 % utilisent des outils d'IA générative pour créer ou améliorer leur CV.

utilisent des outils d'IA générative pour créer ou améliorer leur CV. 34 % des répondants affirment que ces outils leur permettent de gagner de 3 à 5 heures par semaine, tandis qu'un autre tiers des étudiants ( 34 % ) disent qu'ils gagnent 1 à 2 heures par semaine.

des répondants affirment que ces outils leur permettent de gagner de 3 à 5 heures par semaine, tandis qu'un autre tiers des étudiants ( ) disent qu'ils gagnent 1 à 2 heures par semaine. 58 % d'entre eux pensent que l'IA générative finira par remplacer le personnel de soutien à l'éducation, comme les assistants d'enseignement ou les tuteurs.

d'entre eux pensent que l'IA générative finira par remplacer le personnel de soutien à l'éducation, comme les assistants d'enseignement ou les tuteurs. 79 % affirment que leur enseignant ou leur établissement d'enseignement utilise des outils pour détecter l'utilisation de l'IA générative dans les travaux des étudiants.

affirment que leur enseignant ou leur établissement d'enseignement utilise des outils pour détecter l'utilisation de l'IA générative dans les travaux des étudiants. 51 % des étudiants sondés affirment que leur établissement d'enseignement a bloqué les pages web des outils d'IA générative sur les ordinateurs portables ou les réseaux internes.

Le 22 octobre, KPMG tiendra à Toronto un symposium d'une journée sur des sujets allant de l'IA à l'amélioration de la viabilité financière, en passant par l'équité et l'accès aux études supérieures.

À propos du sondage Répertoire sur l'adoption de l'IA générative de KPMG au Canada

À l'aide de la plateforme de recherche en ligne Methodify de Sago, KPMG a sondé 2 974 Canadiens de 18 ans et plus entre le 6 et le 21 août 2024 afin de mesurer l'adoption et l'utilisation de l'IA générative. 423 de ces répondants étaient aux études dans un établissement secondaire, postsecondaire ou de formation professionnelle. De ce nombre, 43 % vont à l'université, 24 % sont des étudiants de deuxième ou troisième cycle ou étudient à temps partiel, 20 % vont au cégep ou au collège, 7 % sont à l'école secondaire et 6 % sont aux études en formation technique ou professionnelle. Parmi les étudiants sondés, 59 % utilisent l'IA générative pour effectuer leurs travaux scolaires.

