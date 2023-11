30 % des Canadiens n'ont pas de plan officiel

TORONTO, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC et de FP CanadaMC sur les conseils financiers révèle que seulement 25 % des Canadiens travaillent avec un conseiller financier et que 30 % des répondants indiquent ne pas avoir de plan financier. Les moins de 35 ans sont plus susceptibles d'affirmer ne pas avoir de plan financier, mais qu'ils aimeraient en avoir un (25 %), comparativement aux Canadiens plus âgés (12 %). De plus, seulement la moitié (46 %) des répondants affirment avoir mis à jour leur plan financier au cours de la dernière année.

Aussi, environ la moitié des répondants (46 %) disent souhaiter recevoir des conseils sur la retraite d'un professionnel des finances, mais seulement 3 Canadiens sur 10 indiquent avoir travaillé avec un professionnel pour élaborer un plan financier (30 %), un plan d'investissement (29 %) ou un régime de retraite (28 %).

« Travailler avec un professionnel des finances pour élaborer un plan financier personnalisé qui tient compte de vos objectifs à court et à long terme peut vous aider à prendre des décisions financières plus éclairées et, en fin de compte, à réaliser vos ambitions », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements, Banque CIBC.

Le sondage a également révélé que les Canadiens ont des définitions différentes d'un plan financier; un peu plus de la moitié (54 %) des répondants le définissant comme un plan qui détaille les produits de placement à court et à long terme, et presque autant (51 %) le définissant comme un plan détaillé de la situation financière d'une personne, ses objectifs et les stratégies pour les atteindre.

Bon nombre (46 %) de Canadiens souhaitent recevoir des conseils concernant la retraite, mais le tiers d'entre eux estiment que le coût est le principal obstacle à l'accès à ces conseils, les moins de 35 ans étant plus susceptibles que les Canadiens plus âgés de citer le coût comme principal obstacle.

« À FP Canada, nous savons qu'un partenariat avec un planificateur financier professionnel est essentiel pour que les Canadiens atteignent le bien-être financier et la résilience », a déclaré Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada. « L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan rapportent vraiment, parce que cela permet d'énoncer vos objectifs et de mettre en œuvre des stratégies pour les atteindre. Les planificateurs financiers offrent un service important aux Canadiens de tous les niveaux de revenu et de tous les groupes démographiques, ce qui les aide à améliorer leur santé financière. »

Voici les principaux critères que les gens recherchent chez un conseiller financier :

Titres de compétence/études (38 %)

Rendement des placements (35 %)

Recommandation (35 %)

Frais concurrentiels (33 %)

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au

www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

À propos de FP Canada

Fondé en 1995, FP Canada est un organisme national sans but lucratif de formation, de certification et de surveillance professionnelle qui travaille dans l'intérêt public. FP Canada fait la promotion du bien-être financier de tous les Canadiens en se vouant à l'avancement de la planification financière professionnelle au Canada.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]