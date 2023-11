Les parents canadiens ont l'impression qu'ils peuvent enseigner à leurs enfants les rudiments de la littératie financière, mais ils ont moins confiance en leurs propres connaissances de sujets financiers plus complexes.

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que la majorité des parents canadiens (78 %) ont confiance en leur capacité d'enseigner la littératie financière à leurs enfants, mais que cette confiance diminue lorsqu'il s'agit de leur propre compréhension de sujets qui dépassent les notions de base.

Bien que la majorité des Canadiens disent savoir quoi faire pour établir un budget quotidien (86 %), épargner (86 %) et rembourser leurs dettes (79 %), seulement 53 % disent connaître des sujets comme les placements, les testaments et la planification successorale (53 %) et près de la moitié (49 %) disent souhaiter en savoir plus sur les outils ou les ressources disponibles pour mieux comprendre leurs finances.

« Pour les parents, il est important d'avoir des conversations dès le jeune âge pour que les enfants acquièrent un niveau élevé de littératie financière. Il est tout aussi important de continuer de s'informer et d'élargir ses propres connaissances pour prendre des décisions financières éclairées pour l'avenir », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils financiers et placements, Banque CIBC, qui recommande de parler à un conseiller qui peut aider à tirer parti de ces connaissances et à en faire un plan réalisable.

Le sondage a également révélé que les Canadiens surveillent de plus près leurs finances dans une économie plus difficile. Ce sentiment n'est pas surprenant étant donné que la plupart des Canadiens (83 %) disent qu'ils surveillent de près leurs finances de façon régulière et que plus de la moitié (55 %) disent qu'ils doivent mieux gérer leurs finances cette année. Dans l'ensemble, la plupart des Canadiens (60 %) souhaiteraient avoir un niveau plus élevé de littératie financière, ce qui indique un besoin d'aide plus avancée ou spécialisée.

Domaines où les Canadiens estiment qu'ils pourraient profiter de conseils :

Conseils en matière d'investissements/aide à la création d'investissements : 23 %

Préparer sa retraite : 19 %

Stratégies pour compenser l'inflation : 19 %

Aide à la gestion du coût de la vie : 15 %

« Le Mois du bien-être financier, qui a lieu en novembre, est une excellente occasion pour les Canadiens de se familiariser avec les nombreuses ressources à leur disposition, a déclaré Mme Lucreziano. Qu'il s'agisse de parler à un professionnel des finances de confiance ou d'accéder aux outils, articles, balados et événements en ligne de votre banque, il y a de nombreuses façons d'élargir et d'améliorer vos connaissances financières. »

Avis

Ce sondage Maru Public Opinion a été mené le 20 septembre 2023 par des experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue auprès de 1546 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. L'objectif est de veiller à ce que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus aux arrondis.

