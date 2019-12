La plupart des activités et des points de collecte de La guignolée des médias du 5 décembre 2019

Les médias d'ici, leurs personnalités et leurs artisans y solliciteront la générosité du public

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Jeudi, plus de 500 bénévoles dans une quarantaine de points de collecte de Montréal amasseront vos dons en argent et en denrées non périssables de 6h à 10h et de 15h à 18h. À l'occasion de sa 19e édition, La guignolée des médias et diverses entreprises préparent plusieurs surprises pour cette journée unique de solidarité québécoise. En voici un avant-goût…

BELL MÉDIA

Les membres de l'équipe Bell Média se mobilisent une fois de plus cette année pour une précieuse récolte! Elle vous attend à l'angle Papineau et René-Lévesque Est. ÉNERGIE 94.3, le 107.3 Rouge, CHOM 97 7 et RDS feront des mentions en direct au cours de la journée. Aussi, des personnalités des chaînes de télé, des animateurs radios, des personnalités sportives et des employés recueilleront des dons à l'extérieur.

CITY et ROGERS MEDIA

L'équipe de Rogers Média et City News seront de la partie encore une fois cette année. On vous invite à venir nous rencontrer au cœur du centre-ville, tout près des studios de CITY TV, au coin McGill Collège et Sainte-Catherine, en plus de l'intersection McGill Collège et Cathcart.

COGECO MÉDIA INC.

Cogeco Média unit ses stations Rythme 105.7, 96.9 CKOI, 98.5, The Beat et Radio Circulation afin de faire une différence pour La guignolée des médias! Venez rencontrer vos animateurs durant la cueillette de dons qui s'effectuera entre 6h et 18h sur de la Gauchetière entre Mansfield et Robert-Bourassa à Montréal. Plusieurs surprises sont aussi prévues en ondes afin d'encourager La guignolée des médias!

CORUS

Fidèle à ses habitudes et à ses valeurs, Corus participe de nouveau cette année au mouvement de solidarité qu'est La guignolée des médias! Entre 6 h et 18 h, les équipes d'Historia, de Séries+, de Télétoon et de La chaîne Disney recueilleront vos dons sur le Plateau, à l'angle des rues Rachel et Saint-Laurent. Global TV y sera également en matinée afin de souligner l'événement en ondes. Quelle fierté de voir les Montréalais se mobiliser pour aider les gens qui sont dans le besoin!

GROUPE V MÉDIA

V, ELLE Fictions et MAX poursuivent la tradition en participant à La guignolée des médias encore une fois cette année. Groupe V Média est fier de s'associer à cette cause et invite le public à venir en grand nombre porter des denrées non périssables et des dons ainsi qu'à rencontrer ses têtes d'affiche à son point de collecte situé à l'intersection des rues Sainte-Catherine et De Bleury, de 6 h à 18 h. Ambiance festive et joie de vivre seront au rendez-vous pour cette chaleureuse journée!

MSN QUÉBEC

MSN Québec renouvelle son soutien à La guignolée des médias. C'est avec fierté que l'équipe d'édition du portail québécois de Microsoft Actualités récoltera les dons des passants et automobilistes au centre-ville de Montréal. Les lecteurs de MSN.ca seront aussi invités à faire des dons en ligne tout au long du mois de décembre.

PATTISON AFFICHAGE

L'équipe montréalaise de Pattison Affichage est enchantée de participer à La guignolée des médias. Nous sommes fiers d'encourager l'organisme en offrant une visibilité sur nos réseaux numériques intérieur et extérieur du grand Montréal. Parallèlement, nous organiserons une collecte de denrées non périssables à notre bureau. Le 5 décembre prochain, deux points de collecte seront établis, le premier au coin de la rue Saint-Paul et McGill et un deuxième au coin de McGill et Saint Maurice de 7 heures à 17 heures afin de recueillir les dons et denrées non périssables.

RADIO-CANADA

Pour une 19e année consécutive, Radio-Canada et ses artisans en compagnie de plusieurs artistes récolteront dons et denrées non périssables. Dès 5 h 30 Patrick Masbourian à TOUT UN MATIN sur ICI PREMIÈRE et Marc André Masson à RDI MATIN sur ICI RDI souligneront La guignolée des médias à leur façon. Julie Jasmine Boudreau pour l'émission RDI matin s'entretiendra avec les artistes qui seront sur place pour recueillir les dons du public. L'émission Tout un matin animée par Patrick Masbourian sera diffusée en direct devant la Maison de Radio-Canada pour l'occasion et l'émission le 15-18 avec Annie Desrochers et son équipe sera en mode "Guignolée". De 7 h à 9 h 30, le réputé chef Marc-André Royal servira ses viennoiseries avec un café du bar à espresso mobile en échange de dons à La guignolée des médias. De 12 h à 15 h, Myriam et Philippe Fehmiu inviteront le public sur place à faire « Un don pour une chanson » en échange d'une demande spéciale sur les ondes d'ICI MUSIQUE. De son côté, le chroniqueur de circulation Yves Desautels, déguisé en Grincheux, recueillera des dons et denrées non périssables à l'angle de l'avenue du Parc et Mont-Royal dès 6 h et pendant toute la journée en compagnie de Véronique Mayrand.

Dès maintenant, on peut miser sur des lots originaux qui sont mis à l'encan par l'émission Tout un matin. À découvrir sur le site de l'émission.

TÉLÉ-QUÉBEC

Télé-Québec se joint à nouveau au grand élan de générosité des Québécois et Québécoises. Ses bénévoles récolteront les dons en argent et en denrées non périssables de 6h à 10h, à l'angle De Lorimier et René-Lévesque, et à l'angle René-Lévesque et Parthenais. Des mascottes de la plateforme jeunesse Coucou seront présentes pour faire sourire les généreux donateurs de 7h à 9h.

TV5 et Unis TV

TV5 et Unis TV se mobilisent! Toute l'équipe, accompagnée de leurs voisins Pixcom récolteront des sous et des denrées au cours de la journée au coin des rues Saint-Antoine et Saint-Denis. Donnez généreusement!

TVA

SALUT BONJOUR

Pour donner le coup d'envoi à cette vaste opération de solidarité, les téléspectateurs de TVA retrouveront une fois de plus cette année l'équipe de Salut Bonjour à l'extérieur, soit face au 1600, boul. de Maisonneuve Est. Gino Chouinard, son équipe et plusieurs artistes recueilleront les dons des automobilistes et du public dans une ambiance festive et musicale. C'est donc un rendez-vous matinal aux couleurs de La guignolée des médias!

TVA Nouvelles et LCN

C'est avec joie que le service de l'information de TVA Nouvelles, via ses différentes plateformes, participe à nouveau cette année à ce grand rassemblement de générosité et offre des contenus diversifiés et originaux. À titre d'exemple, LCN consacrera une partie de sa programmation de la journée avec, dès 5 h 30, des interventions en direct à l'émission Le Québec Matin, des entrevues aux émissions Mario Dumont et 100% Nouvelles ainsi qu'aux différents bulletins de nouvelles.

TVA Sports

Diverses personnalités de TVA Sports participeront à La guignolée des médias. De plus, l'émission Les Partants fera également des interventions en direct entre 7 h et 9 h.

TAM-TAM\TBWA dans la rue pour la guignolée des médias

Encore cette année, TAM-TAM\TBWA est fière de participer à La guignolée des médias dans les rues du centre-ville. En plus de concevoir la campagne de l'événement pour une neuvième année consécutive, c'est avec un grand enthousiasme que les membres de l'agence se mobiliseront le 5 décembre prochain afin d'inciter passants et automobilistes à donner généreusement pour la cause. C'est donc un rendez-vous à l'angle Peel et Maisonneuve!

Les films Séville disent Merci pour tout avec La guignolée des médias!

Dans l'esprit du temps des Fêtes, Les Films Séville, une filiale d'Entertainment One, collaborent à la collecte en permettant d'ajouter des nouveaux points de collecte dans 53 cinémas partout au Québec! Des boîtes à l'effigie du film Merci pour tout y sont installées jusqu'au 24 décembre afin de recueillir les denrées non-périssables qui seront ensuite redistribuées à des organismes locaux. N'oubliez pas d'amener une denrée non-périssable la prochaine fois que vous allez voir un film!

De plus, les gens qui feront des dons chez Jean Coutu, Maxi, Provigo et Via Capitale auront la chance de gagner un laissez-passer double pour aller voir le film en salle.

Les Films Séville participeront aussi à la journée de collecte extérieure le 5 décembre à Montréal pour ramasser des dons en argent, avec la participation des comédiennes Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau.

Merci pour tout prendra l'affiche le 25 décembre partout au Québec!

Engagement et participation de nombreuses entreprises

Plusieurs entreprises sont aussi sensibles à la cause de La guignolée des médias. Quelques sociétés de la région de Montréal ont encore mis sur pied des activités dont les profits seront répartis équitablement entre Jeunesse au Soleil, Moisson Montréal et la Société de St-Vincent de Paul. Nous les en remercions.

À propos de La guignolée des médias

La guignolée des médias existe, sous sa forme actuelle, depuis 2001 et a récolté plus de 40 millions $ et des milliers de kilos de denrées. Chaque année, à l'approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de partout au Québec autour d'une sollicitation s'étalant sur un mois et qui culmine lors d'une journée de collecte de rue. Ainsi, des milliers de professionnels des médias et de bénévoles s'unissent pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. La guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec des dizaines d'organismes caritatifs locaux. Guignolee.ca

