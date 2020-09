Grâce à cette acquisition, Ownr devient la plateforme de pointe pour la création et la gestion d'une entreprise

TORONTO, le 30 sept. 2020 /CNW/ - La plateforme Ownr de RBC Projet Entreprise a fait l'acquisition de Founded Technologies (« Founded »), une plateforme technologique novatrice et tout-en-un qui a aidé des milliers d'entrepreneurs canadiens à démarrer et à faire croître une entreprise. Founded permet aux entreprises d'automatiser des tâches juridiques complexes, comme la constitution en société, les conventions juridiques et la gestion de portefeuilles de titres, tout en économisant des milliers de dollars en frais juridiques.

« Chaque décision que prend l'équipe d'Ownr vise à aider les propriétaires de petite entreprise à se lancer et à réussir. Grâce à cette acquisition, nous consolidons nos forces actuelles en matière de création d'entreprises, tout en poursuivant notre objectif fondamental - aider les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours, a déclaré Shadi McIsaac, cofondatrice d'Ownr. Et en cette période où les petites entreprises ont plus que jamais besoin de ressources numériques et de soutien, RBC Projet Entreprise réunit ces deux plateformes de premier plan pour renforcer son engagement envers la communauté des petites entreprises. »

Selon un récent rapport de Statistique Canada, la COVID-19 a frappé durement les petites entreprises canadiennes, leur chiffre d'affaires ayant diminué d'au moins 20 % au premier trimestre de 2020 par rapport au premier trimestre de 2019. Malgré ces difficultés, Ownr a constaté une croissance rapide de l'activité entrepreneuriale au Canada, la création d'entreprises affichant une croissance de 100 % depuis février. Puisque de nombreux Canadiens se lancent en affaires pour la première fois, le soutien aux entrepreneurs qu'offre Ownr est plus précieux que jamais.

« Le parcours d'un entrepreneur est déjà difficile dans les meilleures circonstances, mais depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une pression accrue sur le chiffre d'affaires et sur le modèle opérationnel des petites entreprises, a déclaré Shane Murphy, cofondateur de Founded. Grâce au regroupement d'Ownr et de Founded, les propriétaires de petite entreprise disposeront d'outils supplémentaires pour alléger leur tâche, ce qui leur permettra de se concentrer davantage sur ce qui compte le plus - faire croître leur entreprise. »

L'acquisition de Founded permet à Ownr, qui offre déjà les meilleurs outils pour inscrire une entreprise et faire croître une marque, de s'imposer comme la solution par excellence pour les propriétaires de petite entreprise partout au Canada. Par l'annonce d'aujourd'hui et par d'autres initiatives, comme Canada Starts et Subventions Ownr , Ownr réaffirme sa volonté d'aider à faire croître la communauté des petites entreprises au Canada.

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus à ce sujet, allez à rbc.com/collectivite-impact-social .

À propos d'Ownr

Ownr simplifie l'inscription ou la constitution en société d'une entreprise, rendant la démarche facile, accessible et abordable. En combinant technologie, service clientèle transparent et ressources dont les propriétaires d'entreprise ont besoin, Ownr permet aux entrepreneurs de démarrer, de gérer et de faire croître leur entreprise. Depuis 2017, Ownr a aidé plus de 23 000 entrepreneurs canadiens à réaliser leur rêve. La plateforme Ownr est exploitée par RBC Projet Entreprise Inc., filiale de Banque Royale du Canada. Pour en savoir plus, visitez le site www.ownr.co .

Aperçu de RBC Projet Entreprise

RBC Projet Entreprise est une filiale de Banque Royale du Canada qui, en allant au-delà des services bancaires, réinvente le rôle que nous jouons dans la vie des consommateurs et des entreprises. Nous réalisons de nouveaux projets, faisons l'acquisition d'entreprises en croissance, réalisons des investissements et établissons des partenariats avec des organisations qui partagent notre vision. Pour en savoir plus, allez à RBCVentures.ca .

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Corey Black, [email protected], Communications RBC, 437-244-4541

Liens connexes

http://www.rbc.com