LAVAL, QC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - La demande pour les véhicules électriques au Canada continue de croître; 68% des Canadiens considéreront une voiture électrique pour leur prochain achat de véhicule neuf (KPMG Canada, février 2021). Le besoin d'infrastructures de recharge à domicile grandit lui aussi de façon parallèle. Toutefois, la mise en place d'infrastructures de recharge s'avère plus complexe dans les immeubles multirésidentiels, c'est-à-dire les condos ou les appartements.

C'est pourquoi la plateforme Murbly a mis sur pied un guide informatif pour les gestionnaires de copropriétés, les copropriétaires et les syndicats de copropriétés dans le but d'accompagner les Canadiens dans le processus de mise en place d'infrastructures de recharge dans les immeubles multilogements.

Puisque qu'il n'existe présentement pas de processus standard généralisé pour répondre aux demandes d'installation de bornes de recharge pour VE, ce guide tente de démystifier la façon d'aborder les besoins des copropriétaires et ceux de l'immeuble. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de Ressources Naturelles Canada.

Le guide, disponible à la grandeur du Canada, contient toutes les informations utiles et les étapes à suivre afin de rendre un immeuble "prêt à la recharge" selon la région concernée. L'ajout d'équipement de recharge en copropriété ne concerne pas seulement les propriétaires de véhicules électriques :

« Depuis quelques années, on remarque de plus en plus de préoccupations de la part de résidents de multilogements quant à la possibilité de recharge qu'offre leur immeuble. Les demandes ne viennent pas seulement de propriétaires de véhicules électriques, mais aussi de résidents ne voulant pas voir la valeur de leur propriété chuter par manque d'accès à la recharge. », souligne Marie-Pier Corbeil, cofondatrice de la plateforme Murbly.

C'est pourquoi l'équipe de Murbly, qui n'en est pas à ses premières démarches d'accompagnement de copropriétaires ou de syndicats de copropriétés, a réalisé le Guide explicatif pour l'implantation d'une stratégie de recharge en multilogement dans le but d'introduire les Canadiens résidant en multilogement au processus de planification d'une stratégie de recharge.

Le guide de Murbly, réalisé par une équipe entièrement féminine, est long d'une trentaine de pages. S'il semble volumineux, c'est qu'il s'efforce de détailler toutes les étapes nécessaires au bon déroulement du processus, en plus de donner une gamme de ressources utiles selon la région.

À propos de Murbly

Murbly est une plateforme en ligne qui offre des ressources informatives et des outils pour simplifier le processus de mise en place de la recharge des véhicules électriques dans les immeubles en copropriété et autres types d'immeubles multirésidentiels. Elle a été créée par l'équipe de Recharge Véhicule Électrique, développant des solutions de recharge pour véhicules électriques, dans l'espoir de partager ses connaissances sur le milieu et de soutenir le transport durable.

Liens connexes

murbly.com/fr/guides-canada/

murbly.com

SOURCE RVE - Recharge Véhicule Électrique

Renseignements: Stephanie Coia, Conseillère en communications et relations publiques, [email protected], 514-299-1795