MONTRÉAL, le 25 juin 2025 /CNW/ - RVE, entreprise québécoise spécialisée dans les solutions de gestion d'énergie pour la recharge des véhicules électriques en milieux résidentiels, annonce que son nouveau système de gestion d'énergie, le HUB, est désormais certifié UL 1741, une norme reconnue à l'échelle nord-américaine pour les équipements liés à la production et à la gestion d'énergie.

Cette certification confirme que le HUB répond aux plus hauts standards de sécurité, de fiabilité et de performance pour les systèmes interactifs de gestion d'énergie connectés au réseau électrique. Elle renforce la position du HUB comme solution de choix pour l'électrification intelligente des immeubles multilogements.

« Cette reconnaissance est une étape clé dans notre mission : rendre l'accès à la recharge simple, sécuritaire et abordable, peu importe le type de bâtiment », déclare David Corbeil, président et cofondateur de RVE. « Le HUB offre une voie structurée aux développeurs immobiliers, gestionnaires immobiliers et électriciens pour électrifier les immeubles, en optimisant les investissements et en simplifiant le déploiement. »

Développé et utilisé en complément des populaires DCC+ et SMP+, le HUB agit comme le cerveau d'une gestion énergétique multiniveaux : il mesure en temps réel la consommation des véhicules électriques branchés, optimise la distribution des charges et permet une expansion fluide des infrastructures de recharge.

Cette certification ouvre la voie à une adoption accrue du HUB partout au Canada et aux États-Unis, notamment dans les régions où la conformité aux normes UL est exigée.

RVE (Recharge Véhicule Électrique) développe depuis 2015 des solutions matérielles et logicielles facilitant l'accès à la recharge électrique à domicile. Forte de son expertise en gestion d'énergie, RVE agit comme cheffe de file technologique et partenaire de transition énergétique afin d'optimiser les infrastructures électriques existantes et futures ainsi que favoriser l'effacement de pointe du réseau électrique.

