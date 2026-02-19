OTTAWA, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Il y a trente ans, une nouvelle pièce de circulation canadienne de deux dollars était lancée pour remplacer les billets de même valeur. Après la transition réussie du billet à la pièce de un dollar, en 1987, la population canadienne s'est tout de suite attachée à la nouvelle pièce bimétallique au motif d'ours polaire, que l'on a rapidement surnommée « toonie » en anglais. Depuis le 19 février 1996, ce sont plus d'un milliard de pièces de deux dollars qui ont circulé d'un océan à l'autre, qu'il s'agisse de celles ornées du motif classique d'ours polaire au revers (sur le côté pile) ou de diverses versions commémoratives.

Le rouleau spécial marquant le 30e anniversaire de la pièce de 2 $ (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne (MRC))

« Depuis les trois dernières décennies, notre pièce de deux dollars est un pilier du commerce et des échanges du Canada, et la Monnaie a émis plusieurs versions commémoratives pour faire connaître des épisodes significatifs de l'histoire du pays », raconte Simon Kamel, président par intérim de la Monnaie royale canadienne. « Aujourd'hui, nous soulignons le 30e anniversaire de notre pièce de deux dollars, et nous nous réjouissons à l'idée qu'elle continue de nous servir au quotidien pendant de nombreuses années. »

En 1996, la pièce de deux dollars fut la première pièce de monnaie bimétallique émise au Canada, son disque central et son anneau solidement joints par un mécanisme de verrouillage. Depuis, elle est toujours ornée de ce célèbre ours polaire dessiné par l'artiste canadien Brent Townsend. Jusqu'en 2022, l'avers était à l'effigie de la défunte reine Elizabeth II, qui a figuré pour la dernière fois sur une version commémorative ornée d'un anneau extérieur en nickel noir, faisant écho au deuil de millions de Canadiennes et de Canadiens à la suite du décès de la Reine. Depuis 2023, l'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

Composée à l'origine d'un alliage de cuivre et d'un anneau de nickel pur, la pièce de circulation canadienne ayant la plus grande valeur nominale a été modernisée en 2012 par la Monnaie, qui a changé sa composition pour de l'acier plaqué multicouche. Des caractéristiques de sécurité avancées ont également été ajoutées à sa surface.

Pour souligner ce nouveau jalon, la Monnaie a émis un Rouleau spécial hors circulation - Édition de collection, avec un tirage limité à 30 000 rouleaux, chacun vendu au prix de 89,95 $ CA. Pour commander ce nouveau produit de collection, il suffit de communiquer avec la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 (Canada) ou au 1-800-268-6468 (États-Unis), ou de visiter le site www.monnaie.ca. Vous le trouverez également dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements participants de Postes Canada et dans le réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

