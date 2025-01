La décision du gouvernement fédéral visant à limiter la concurrence suscite un tollé sans précédent dans l'opinion publique.

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Les Canadiens envoient un message sans équivoque : ils revendiquent le droit de choisir leur fournisseur d'accès Internet. TELUS a lancé la pétition #ExigezPlusDeChoixInternet ( lien de la pétition en anglais ici ) pour contrer l'intervention du gouvernement fédéral visant à limiter la concurrence et le choix des consommateurs en matière de fournisseurs d'accès Internet résidentiel au Québec et en Ontario. La pétition #ExigezPlusDeChoixInternet a récolté plus de 200 000 signatures à ce jour, ce qui témoigne d'un appui écrasant du public pour la préservation de la concurrence et de l'offre au pays. Ces chiffres reflètent une frustration croissante face au manque de choix sur le marché et une volonté de trouver des solutions de rechange comme TELUS, qui offre non seulement un accès Internet abordable, mais aussi des offres groupées novatrices qui intègrent les services mobiles, le divertissement, la domotique, la sécurité et les services de santé.

« La réponse a été incroyable. Plus de 200 000 personnes défendent leur droit de choisir leur fournisseur d'accès Internet, a déclaré Nathalie Dionne, vice-présidente, Marketing au Québec, TELUS. L'intervention du gouvernement fédéral sape la décision mûrement réfléchie du CRTC, ce qui compromet les progrès vers des prix concurrentiels et un meilleur choix pour les consommateurs. Nous demandons au gouvernement de respecter la décision initiale et de permettre aux Québécois et Canadiens de profiter des avantages d'une véritable concurrence. »

Le gouvernement fédéral protège certains concurrents

Alors que TELUS, Rogers et Bell sont en concurrence à l'échelle nationale dans le secteur des télécommunications sans fil, le marché de l'Internet résidentiel fonctionne très différemment. Contrairement aux services sans fil, qui sont offerts d'un océan à l'autre, les services Internet résidentiels sont fournis sur une base régionale. TELUS, par exemple, est l'un des principaux fournisseurs d'accès Internet dans l'Est du Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta, mais ses services Internet ne sont pas aussi bien établis dans le reste du Québec et dans les autres provinces. Le marché de l'Internet est contrôlé par deux fournisseurs majeurs dans chaque marché, dont notamment des fournisseurs appartenant à des familles milliardaires. L'intervention du gouvernement fédéral vise à protéger ces fournisseurs d'une concurrence accrue. Cette concentration limite le choix des consommateurs et se traduit par des prix plus élevés et moins d'options.

« Les fournisseurs régionaux ont des bilans financiers sains et ont un accès privilégié aux réseaux sans fil et à fibre optique par l'entremise d'autres fournisseurs à travers le pays, a déclaré Nathalie Dionne. En dépit de leurs affirmations, les entreprises qui bénéficient le plus des politiques interventionnistes du gouvernement exigent un traitement préférentiel similaire pour se débarrasser de leurs concurrents. À TELUS, nous mettons le client au centre de nos actions et nous tenons à ce que les citoyens du Québec et de l'Ontario bénéficient de plus de choix. »

Les organismes de réglementation veulent soutenir la concurrence, pas les concurrents individuels

L'an dernier, le CRTC a autorisé TELUS à offrir son service Internet PureFibreMD à l'extérieur de l'Est du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, en grande partie en exigeant de Bell qu'elle vende en gros l'accès à son réseau. Cette décision, prise après 17 mois d'examen par des experts, a été appuyée par le Bureau de la concurrence et des groupes de défense des consommateurs. En fait, le Bureau de la concurrence a déclaré qu'« il est important de faire la distinction entre les répercussions sur la concurrence et les répercussions sur les concurrents. Sur le plan de la concurrence, le Bureau appuie sans équivoque l'idée de protéger le processus concurrentiel, et non de protéger certains concurrents. »

Malheureusement, le gouvernement fédéral intervient maintenant et ordonne au CRTC de reconsidérer sa décision. Si cette intervention est couronnée de succès, les clients de l'Ontario et du Québec perdront le droit de choisir TELUS comme fournisseur de services, ce qui limitera le choix des consommateurs et nuira à l'intention énoncée dans le mandat de gros des services de fibre jusqu'au domicile du CRTC.

L'intervention gouvernementale menace le choix des consommateurs

L'intervention du Cabinet fédéral visant à réexaminer la décision du CRTC menace d'anéantir les progrès réalisés pour accroître la concurrence en Ontario et au Québec. Cette décision engendre de l'incertitude chez les consommateurs et envoie un message troublant quant à l'engagement du Canada à l'égard des marchés concurrentiels.

« Il ne s'agit pas seulement des services Internet; il s'agit du droit fondamental des Québécois et Canadiens de choisir ce qui leur convient le mieux, a ajouté Nathalie Dionne. TELUS s'engage à offrir un service exceptionnel, des prix abordables et des solutions novatrices. La décision du gouvernement de revenir sur cette décision met tout ceci en péril. »

Exprimez-vous

TELUS encourage la population à défendre leur droit de choisir. Visitez ExigezPlusDeChoixInternet.ca et signez la pétition dès aujourd'hui. Protégez votre accès Internet haute vitesse abordable et assurez un avenir concurrentiel au marché canadien de l'Internet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les Canadiens veulent de la concurrence. Il est temps que le gouvernement fédéral les écoute.

