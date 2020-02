La période de nomination pour le prix de la liberté de presse du CCLPM 2020 est ouverte

OTTAWA, le 10 févr. 2020 /CNW/ - Connaissez-vous un ou une journaliste ou employé(e) du milieu médiatique dont le travail a souffert de l'imposition du secret, malgré le droit du public à l'information, ou en raison de manœuvres judiciaires ou d'intimidation politique? Connaissez-vous un ou une journaliste qui a risqué sa sécurité ou sa réputation pour défendre la liberté d'expression? Pourquoi ne pas soumettre sa candidature au Prix de la liberté de la presse du Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale (CCLPM)?

Ce prix est remis annuellement à un journaliste ou un employé du milieu canadien de la presse écrite, numérique ou radiodiffusée qui a contribué de façon importante à la liberté d'expression. Cette contribution peut avoir pris forme en exposant l'opposition d'intérêts gouvernementaux ou privés à la divulgation d'événements ou d'histoires d'intérêt public, ou par la couverture de sujets sur lesquels il ou elle a travaillé et qui a fait progresser la liberté de la presse. Les institutions qui travaillent à l'atteinte des mêmes objectifs peuvent aussi soumettre leur candidature ou être mises en candidature.

Les candidatures attribuables à un travail ayant servi en 2019 à défendre la liberté de la presse sont maintenant acceptées. La date limite pour soumettre une candidature est le 15 mars 2020. Le gagnant ou la gagnante recevra un prix de 2 000 $ et un certificat de la Commission canadienne pour l'UNESCO à l'occasion du déjeuner annuel de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui se tiendra à Ottawa le 5 mai 2020.

Le Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale fait partie des nombreux organismes de sensibilisation au travail des journalistes qui œuvrent dans des conditions difficiles, certains risquant même l'emprisonnement ou la mort pour informer leurs lecteurs.

Le prix de la liberté de la presse 2019 du CCLPM a été remis à Michael Robinson, du Telegraph-Journal de Saint John (Nouveau-Brunswick). Selon le Comité, l'enquête diligente de M. Robinson - qui n'a pas reculé malgré l'opposition du gouvernement provincial - a mis au jour une pénurie aiguë d'ambulanciers paramédicaux mettant en danger la vie des citoyens.

Parmi les anciens lauréats de ce prix qui en est à sa 22e année, mentionnons The Independent (une publication en ligne de Terre-Neuve-et-Labrador), Ben Makuch (Vice News), Patrick Lagacé (La Presse), Paul Dornstauder et Geoff Leo, (CBC Saskatchewan), Mohammed Fahmy (Al Jazeera English); Katherine Gannon (Associated Press); Michelle Lang, à titre posthume (Calgary Herald); Stephen Maher et Glen McGregor (Postmedia); Daniel Leblanc (Globe and Mail); John Hoey et Anne Marie Todkill (Canadian Medical Association Journal); Gilles Toupin and Joel-Denis Bellevance (La Presse); Tarek Fatah (auteur et chroniqueur); Juliet O'Neill (Ottawa Citizen), Andrew McIntosh (National Post); Haroon Siddiqui (Toronto Star); et Kim Bolan (Vancouver Sun).

Pour soumettre votre candidature ou pour soumettre la candidature d'un ou d'une journaliste ou employé(e) du milieu médiatique canadien, veuillez remplir le formulaire de mise en candidature.

