La période de mise en candidature pour l'édition 2022 de Kraft Hockeyville est ouverte pour aider à susciter la passion des communautés de hockey partout au pays.

Les communautés canadiennes amoureuses du hockey se rassembleront pour avoir la chance d'accueillir un match de présaison de la LNHMD et de recevoir 250 000 $ pour apporter des améliorations à leur aréna.

TORONTO, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Kraft Heinz Canada, en partenariat avec la Ligue nationale du Hockey (LNHMD) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), a annoncé que la période de mise en candidature est ouverte pour l'édition 2022 de Kraft Hockeyville. Les mises en candidature prennent fin le 3 avril à 23h59, HNE.

Le hockey est le sport du Canada et son impact sur nos collectivités est inégalé. Selon le sondage Kraft Hockeyville sur le hockey communautaire, 85 pour cent des Canadiens conviennent que le hockey est un catalyseur pour rapprocher les collectivités, mais près de 50 pour cent d'entre eux affirment que la pandémie a eu un impact négatif sur l'important lien communautaire que crée ce sport.

Les Canadiens ont eu du mal à rester sur la glace alors que nous travaillons collectivement pour freiner la propagation de la COVID-19. Bien que le hockey ait pu avoir l'air différent dans nos communautés cette saison, Kraft Hockeyville reste déterminé à faire en sorte que notre sport national continue d'alimenter cette passion et cette fierté dans les communautés de hockey d'un océan à l'autre. Cette année, pour donner vie au programme, ils se sont associés à Marie-Philip Poulin, trois fois médaillée d'or olympique, qui connaît très bien l'impact positif du hockey sur les communautés, en particulier sur les enfants qui grandissent avec ce sport.

« Il n'y a pas moyen de l'éviter, l'expérience olympique de cette année a été unique. Mais même s'il n'y avait pas beaucoup de partisans dans les tribunes, notre équipe a été revigorée par notre amour du jeu - un amour qui, pour beaucoup d'entre nous, a commencé quand nous étions jeunes, dès que nous avons touché la glace de notre patinoire communautaire », a dit Poulin. « Le hockey dans ma collectivité m'a inculqué un sentiment d'appartenance et m'a permis d'établir des liens tout au long de ma vie. Les avantages sont infinis, et c'est pourquoi tous les Canadiens devraient avoir l'accès et la possibilité de jouer. Personne ne doit être laissé de côté. »

Les Canadiens s'accordent à dire que le hockey communautaire offre une série d'avantages aux participants. Le sondage a également révélé qu'en plus d'être une source d'activité physique, les Canadiens considèrent le hockey comme un moyen important pour les enfants de développer leurs compétences sociales et leur esprit d'équipe (45 %) et d'améliorer leur bien-être mental (45 %). Cependant, bien que ces avantages soient importants, ils ne sont pas actuellement accessibles à tous les Canadiens. En fait, près des trois quarts des Canadiens (74 %) pensent que le hockey s'améliorerait si le sport était plus ouvert aux différents sexes, races, cultures, milieux économiques et besoins d'accessibilité.

« Au fil des ans, les communautés participantes de Kraft Hockeyville nous ont montré à quel point il était important d'éliminer les obstacles et d'encourager l'accès et la participation au hockey pour la croissance globale du sport », a déclaré Matt Bruce, chef principal de marque, Kraft Heinz Canada. « L'aréna a été, et sera toujours, le fondement du jeu - et notre objectif est de contribuer à rendre cet espace inclusif et accessible pour tous les membres des communautés. »

Déterminée à investir dans l'avenir du hockey, Kraft Hockeyville a accordé 4,1 millions de dollars à 89 communautés pour faire face aux coûts croissants associés au vieillissement des infrastructures sportives et récréatives au Canada.

Kraft Hockeyville a créé un héritage en aidant les collectivités canadiennes à rénover leurs arénas de hockey locaux tout en unissant les Canadiens par l'amour du sport. Les Canadiens qui souhaitent proposer la candidature de leur collectivité et de leur aréna doivent soumettre leur histoire en ligne à KraftHockeyville.ca avant le 3 avril à 23 h 59, HNE. Le gagnant du grand prix 2022 aura l'occasion d'accueillir un match présaison de la LNHMD et recevra 250 000 $ pour des améliorations à son aréna et le titre convoité de Kraft Hockeyville 2022. Le gagnant de cette année et les trois autres communautés finalistes recevront également 10 000 $ pour acheter de l'équipement de hockey tout neuf pour leurs programmes de hockey mineur, gracieuseté du fonds Objectifs et rêves de l'AJLNH.

Visitez krafthockeyville.ca pour le règlement et les détails complets du programme.

À propos de Kraft Hockeyville Canada

Kraft Hockeyville est un partenariat avec la Ligue nationale du Hockey (LNH) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) pour soutenir les arénas communautaires partout au Canada. Depuis la mise en œuvre de ce programme en 2006, Kraft Hockeyville a versé 4,1 millions de dollars à 89 communautés au Canada et organisé 13 matchs de présaison de la LNHMD dans huit provinces différentes.

À propos du sondage Kraft sur le hockey communautaire

Un sondage en ligne a été réalisé auprès de 3 027 Canadiens adultes, âgés de 18 ans ou plus. Les sondages ont été réalisés entre le 28 janvier et le 2 février 2022. Un échantillon représentatif de cette taille serait considéré comme précis à ±1,8 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés à l'aide des dernières données de Statistique Canada afin d'être représentatifs de la population canadienne dans son ensemble.

