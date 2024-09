Intact investit deux millions de dollars sur deux ans pour aider à mettre en place des solutions concrètes qui aideront les municipalités à se préparer et à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Les municipalités peuvent maintenant présenter une demande et pourraient recevoir jusqu'à 200 000 $ pour le déploiement de projets de résilience climatique.

Le portail de demande est accessible du 9 septembre 2024 au 31 janvier 2025.

TORONTO, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) accepte maintenant les demandes dans le cadre de son programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique de 2024. Intact a doublé son investissement dans ce programme, le portant à deux millions de dollars sur deux ans, afin d'aider les municipalités et les collectivités canadiennes à élaborer et à mettre en œuvre des solutions concrètes pour atténuer les répercussions futures des inondations et des feux de forêt.

« Depuis le passage des phénomènes météorologiques extrêmes dévastateurs de cet été, nos équipes continuent de travailler jour et nuit pour aider des milliers de clients et de propriétaires d'habitation de partout au pays à se repartir du bon pied, a déclaré Carla Smith, première vice-présidente exécutive et chef des ressources humaines, de la stratégie et du climat chez Intact Corporation financière. « La fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes continuent d'augmenter. Il est donc urgent que la société devienne plus résiliente aux impacts des changements climatiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes déterminés à aider encore plus de municipalités et de communautés grâce à notre programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique. »

Le programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique finance des projets dirigés par des municipalités, des organismes de bienfaisance enregistrés et des communautés autochtones qui évaluent leurs risques face aux menaces croissantes de conditions météorologiques extrêmes et prendre les mesures pour y répondre, tout en mobilisant leur population à agir. Les décisions relatives à l'octroi des subventions seront annoncées au début de 2025. Les projets pourront ainsi être lancés rapidement pour répondre aux besoins immédiats des communautés partout au Canada. Les projets admissibles doivent cibler les collectivités et les citoyens les plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques. Ils doivent aussi comporter des indicateurs de succès concrets et avoir la possibilité d'être étendus à l'ensemble de la collectivité.

« Renforcer la résilience climatique est au cœur de la stratégie d'Intact. Depuis plus d'une décennie, nous sommes aux premières lignes des changements climatiques. Nous aidons les collectivités à se remettre des effets dévastateurs des conditions météorologiques extrêmes, tout en finançant des travaux de recherche et des projets d'adaptation climatique pour aider la société à se préparer aux inondations et aux feux de forêt, et à en atténuer les effets, a ajouté madame Smith. Depuis 2010, nous avons investi 25 millions de dollars dans plus de 100 projets d'adaptation climatique. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec un plus grand nombre de municipalités et de collectivités partout au pays pour que nous puissions bâtir ensemble un avenir plus résilient aux changements climatiques. »

Dans le cadre du programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique de 2022, Intact a investi un total d'un million de dollars dans dix projets d'adaptation climatique, dont l'élaboration d'un plan d'intervention pour le bassin versant de la rivière à la Raquette avec Nature-Action Québec.

« Nous sommes profondément reconnaissants d'avoir bénéficié du financement d'Intact dans le cadre du programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique. Cette contribution nous a permis d'identifier les zones prioritaires d'intervention et de prioriser les activités de restauration le long des rives du bassin versant de la rivière à la Raquette, » a déclaré Arianne St-Pierre, chargée de projets chez Nature-Action Québec. « Ce travail est essentiel pour aider nos communautés à s'adapter aux changements climatiques et prévenir le décrochage des berges afin d'assurer la sécurité publique. L'appui d'Intact nous a permis d'aller plus loin dans la mise en œuvre de ces actions. »

Pour en savoir plus sur le programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique d'Intact, notamment la liste complète de nos partenaires de 2022 et obtenir des précisions sur le processus de demande, visitez le site Web d'Intact Corporation financière.

Ressources pour proposer un projet :

Les subventions aux municipalités pour la résilience climatique d'Intact accordent la priorité aux initiatives qui déploient des solutions d'adaptation éprouvées et proposent des outils pour la prévention des inondations et des feux. Ces ressources sont offertes par le Centre Intact d'adaptation au climat à l'Université de Waterloo et accessibles au moyen d'évaluations d'Intelli-feuMC pour les collectivités.

Intelli-feu mène le développement de ressources et de programmes qui aident les communautés canadiennes à accroître leur résilience aux feux de forêt.

Le Centre Intact a un outil intitulé Diagnostic du risque d'inondation municipal pour aider les municipalités à évaluer les dangers éventuels et les mesures à prendre pour réduire les risques.

Le Centre Intact offre des ressources et des outils supplémentaires gratuits aux personnes et aux collectivités pour les aider à se protéger contre les inondations et les feux de forêt.

Si vous avez des questions précises sur le processus d'octroi des subventions, veuillez communiquer avec la Fondation Intact à [email protected].

Si vous avez des difficultés techniques avec le formulaire de demande, veuillez communiquer avec l'équipe de soutien technique à l'adresse [email protected].

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que de l'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, NIG et FarmWeb.

