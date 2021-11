La pénurie de main-d'œuvre et les coupures de services en santé au cœur des préoccupations en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En tournée dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'emploi, de travail et de recherche et innovation, M. Monsef Derraji, a pu constater le manque criant de main d'œuvre sur tout le territoire de la région. Les entrepreneurs sont inquiets et réclament des solutions concrètes.

Alors que le député de Nelligan rencontre de nombreux acteurs socio-économiques en Abitibi-Témiscamingue, il constate aussi que le sujet de conversation numéro un demeure la perte de services d'urgence à Senneterre, ainsi que la fermeture des services d'obstétrique à Ville-Marie. La population est inquiète et craint pour sa sécurité dans le cas où des patients en situations d'urgence doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour être soignés.

Par surcroit, le gouvernement de François Legault refuse d'entendre et de mettre en application les solutions proposées pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Cela ajoute à la grogne des citoyens de cette région du nord du Québec qui se sentent abandonnés par la CAQ.

« Les coupures de services à l'urgence de Senneterre et aux services d'obstétrique de Ville-Marie sont inquiétantes. Il n'est pas normal que l'on doive se déplacer sur 60 km en pleine nuit pour recevoir des soins. Qu'attend François Legault pour donner aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue les services auxquels ils ont droit? »

-Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole en matière de santé et services sociaux

« En Abitibi-Témiscamingue, les gens dénoncent le laxisme du gouvernement caquiste en matière de main-d'œuvre. Le gouvernement doit mettre en place un plan d'urgence pour lutter contre la pénurie. Il existe des solutions, mais François Legault fait de l'entêtement au détriment des citoyens de la région. »

-Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'emploi, de travail et de recherche et innovation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

