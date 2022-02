La pénurie de main d'œuvre est un nouveau défi pour les entreprises. La solution ? Le recrutement virtuel à l'international !

La région de Laval, finit l'année 2019-2020 avec un bilan migratoire interrégional défavorable contrairement à l'ensemble des autres régions du Québec. La région de Laval ne manque pourtant pas d'entreprises attrayantes et la ville continue de se développer pour accueillir de nouveaux résidents. Il est désormais indispensable de penser à des solutions innovantes et différentes pour palier à ces besoins.

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le salon Talent International est né d'un nouveau partenariat entre L'Événement Carrières et Talent Actif Continental afin de lier l'expérience et le savoir-faire des salons de l'emploi, au service de recrutement international à travers un concept innovant. Retrouvez le salon Talent International les 24 - 25 - 26 mai 2022 !

Pour aider les entreprises de Laval à recruter à l'international, ce salon virtuel propose un matchmaking entre les entreprises lavalloises et les candidats internationaux, préalablement sélectionnés par Talent Actif Continental.

Quelles sont les étapes de sélection des candidats ?

Présélection des candidats dans 3 zones géographiques : Amérique latine, Afrique du Nord et Île Maurice

Processus de sélection selon 4 critères avant validation des profils : compétences spécifiques, niveau linguistique, expériences de travail et scolarité.

Inscription sur la plateforme pour créer un profil complet et prendre des rendez-vous entre les entreprises et les candidats.

Le but est de mettre en relation les candidats et les employeurs grâce à des entrevues vidéo de 20 minutes qui sont placées dans les agenda respectifs, en fonction des disponibilités indiquées en amont.

Les entreprises accèdent au bassin de candidats et peuvent appliquer des filtres pour obtenir une sélection précise en fonction des offres proposées. Un matchmaking se fait entre l'offre et le besoin par le biais d'une intelligence artificielle.

Participez au lancement de cette initiative le 2 mars, lors d'un webinaire organisé pour les entreprises intéressées. Cliquez ici pour participer

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

A propos de Talent Actif Continental

L'entreprise a été fondée par José Reyes, un immigrant mexicain dont la famille s'est installée au Québec en 1990. Son parcours ardu en tant qu'immigrant lui a fait prendre conscience de la nécessité d'apporter un soutien humain et de proximité aux nouveaux arrivants. Sur la base de cette conviction, il a décidé de bâtir une équipe de professionnels dévoués et empathiques dont la mission est de changer la vie des gens. C'est le résumé d'une histoire bien plus profonde, celle d'un rêve : devenir le pont humain entre les nations! Pour en savoir plus : https://talentactif.ca/accueil

