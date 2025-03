DARTMOUTH, NS, le 3 mars 2025 /CNW/ - Une pêche ordonnée et bien réglementée de la civelle est essentielle à la durabilité à long terme de cette espèce de grande valeur. Maintenant que la réglementation renforcée et les outils de suivi sont en place pour permettre la pêche, Pêches et Océans Canada consulte les titulaires de permis afin d'établir une date d'ouverture dans les prochaines semaines.

La saison 2025 est possible grâce à l'introduction de la nouvelle réglementation, qui est entrée en vigueur le 1er mars. En vertu du nouveau règlement, les titulaires de permis de pêche et de possession de civelles sont tenus de soumettre des rapports au MPO, afin de gérer le mouvement des civelles dans la chaîne d'approvisionnement d'exportation. Les particuliers ou les entreprises ont besoin d'un permis de possession pour posséder des civelles une fois qu'elles ont été déposées dans une installation de stockage, et d'un permis d'exportation pour organiser l'exportation de civelles hors du Canada. Le nouveau règlement s'applique aux civelles, qu'elles soient pêchées au Canada ou à l'étranger.

Les titulaires de permis de pêche et de possession sont tenus d'utiliser l'application de gestion et de suivi des civelles (GSC) pour tenir les autorités informées de l'état de la civelle dans la chaîne d'approvisionnement. L'application de GSC recueille des données sur l'activité de pêche à la civelle, les prises, le transfert de civelles entre les installations de stockage autorisées et l'expédition des civelles d'une installation de stockage autorisée à un lieu d'exportation.

Ensemble, le nouveau règlement sur la civelle et l'application de GSC contribueront à réduire la pêche illégale, en facilitant le suivi de la possession de civelles pêchées légalement, et en rendant plus difficile la possession, la vente et l'exportation de civelles pêchées illégalement.

Le total autorisé des captures (TAC) pour la saison 2025 a été fixé à 9 960 kilogrammes. Ce TAC est le même que pour les saisons 2022 et 2023.

Afin de soutenir l'accès à la pêche fondée sur les droits aux fins d'une subsistance convenable, 50 % du TAC a été redistribué aux Premières Nations qui se lancent dans la pêche. Un pourcentage du TAC a été transféré de chacun des neuf titulaires de permis actuels, afin de contribuer à la contribution de 50 % pour les Premières Nations. La répartition du TAC entre les Premières Nations est fondée sur la taille de la population. Nous continuons de consulter les Premières Nations en prévision de cette saison.

Les agents des pêches travailleront directement avec tous les titulaires de permis de pêche à la civelle pour s'assurer qu'ils comprennent et respectent leurs conditions de permis, et qu'ils respectent tous les règlements applicables en vertu de la Loi sur les pêches.

La pêche, la possession ou l'exportation de civelles sans permis ne seront pas tolérées. Les agents des pêches patrouilleront dans les rivières, inspecteront les installations de stockage et les points d'exportation, et travailleront avec les partenaires de l'application de la loi pour faire respecter la Loi sur les pêches et ses règlements, afin d'assurer que cette pêche se déroule de manière durable et ordonnées.

Citation

« Le gouvernement du Canada tient sa promesse d'avoir une pêche à la civelle ordonnée et durable cette année. Le nouveau règlement que nous avons adopté a permis d'ouvrir cette pêche lucrative cette saison aux pêcheurs titulaires d'un permis, et donne à nos agents des pêches de nouveaux outils pour réduire la pêche illégale. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

En vertu du nouveau règlement sur la civelle et du Règlement de pêche des provinces maritimes , il existe trois catégories de permis de pêche à la civelle, chacune administrée et réglementée par le MPO : Les permis de pêche, délivrés en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes , continueront de réglementer la récolte et le transport des civelles domestiques de l'eau aux installations de stockage des civelles. Un permis de possession nouvellement introduit est requis pour posséder et entreposer des civelles capturées au Canada et importées dans une installation de stockage n'importe où au Canada , et pour transporter des civelles à l'intérieur du Canada (sauf certaines exceptions) et vers un lieu de sortie du Canada , comme les aéroports ou les postes frontaliers terrestres contrôlés par les douanes. Un tout nouveau permis d'exportation est requis pour exporter des civelles du Canada .

, il existe trois catégories de permis de pêche à la civelle, chacune administrée et réglementée par le MPO : Les données de déclaration recueillies au moyen de l'application permettront aux agents des pêches de faire la distinction entre les expéditions légales et illégales de civelles, et d'empêcher les civelles pêchées illégalement d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement légale.

La réglementation de la possession et de l'exportation de civelles améliorera les activités de surveillance de la conformité et d'application de la loi aux points critiques de la chaîne d'approvisionnement des civelles, y compris dans les installations de stockage et les aéroports.

La pêche à la civelle a lieu dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, dans la partie supérieure de la baie de Fundy, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, le long de la côte est de la Nouvelle-Écosse et dans certaines parties de l'île du Cap-Breton.

