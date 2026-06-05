La parole aux producteurs : la FPFQ tient son congrès annuel à Mont-Laurier

MONT-LAURIER, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Réunis sous le thème La parole aux producteurs, plus d'une centaine de participants, délégués, observateurs et décideurs de la forêt privée ont pris part au congrès annuel de la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) les 4 et 5 juin derniers, à Mont-Laurier.

Sous un thème particulièrement résonnant dans l'actualité du secteur, les délégués ont abordé directement les grands dossiers de l'heure : la crise du secteur forestier, la défense du principe de résidualité, ainsi que les retombées de la toute nouvelle enquête provinciale auprès des propriétaires forestiers, à laquelle ont répondu 934 d'entre eux. Pour le président de la Fédération, M. Gaétan Boudreault, ce rassemblement a permis à la FPFQ de structurer la parole collective des 162 900 propriétaires forestiers qu'elle représente, dont plusieurs dizaines de milliers de producteurs.

Organisé en partenariat avec l'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l'Outaouais (APFLO) et l'Office des producteurs de bois de la Gatineau (OPBG), le congrès a aussi servi de tribune à deux projets fédérateurs en développement : un programme d'assurances négocié avec Propriétaires forestiers du Canada (PFC) pour mieux desservir les propriétaires, et un partenariat avec Forair visant à démocratiser et à moderniser l'information forestière pour les propriétaires. M. Boudreault a rappelé que 83 % des propriétaires forestiers récoltent du bois, dont 30 % en font la mise en marché, un potentiel de récolte que ces projets visent à mobiliser. L'Assemblée générale annuelle, tenue le lendemain, a quant à elle permis aux délégués d'adopter les orientations qui guideront l'action de la Fédération au cours de la prochaine année.

En clôture des travaux, les producteurs ont réitéré leur opposition à l'adoption du projet de loi 11, qui aura comme conséquence de modifier les règles d'attribution et de fixation du prix du bois de la forêt publique, au risque de déstructurer davantage les marchés des producteurs en forêt privée. Ils ont affiché une volonté ferme de poursuivre le dialogue avec les gouvernements, les partis politiques, les municipalités et l'industrie afin d'assurer aux producteurs forestiers des règles claires, des marchés accessibles et des programmes adaptés. « La forêt privée doit être considérée à juste titre comme la première source d'approvisionnement des usines québécoises, et le principe de résidualité doit être respecté. Il faut donner aux producteurs des conditions de marché stables, équitables et prévisibles pour assurer des retombées concrètes pour les régions. Il n'est jamais trop tard pour le gouvernement pour faire marche arrière et proposer une solution à la crise forestière qui considérera tant la forêt publique que privée », a conclu M. Boudreault.

À propos du prix Henri-Paul-Gagnon

Le prix Henri-Paul-Gagnon est décerné annuellement à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la vie syndicale dans le secteur de la forêt privée. Institué en 2010, le prix est attribué à la mémoire de M. Henri-Paul Gagnon, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, président fondateur de la Fédération en 1970.

À propos de la Fédération des producteurs forestiers du Québec

La FPFQ est l'organisation provinciale qui travaille à la promotion des intérêts des 162 900 propriétaires forestiers du Québec qui contribuent au développement des communautés rurales par une gestion active de leurs boisés. L'action régionalisée de ses 13 syndicats ou offices de producteurs forestiers affiliés vise la protection et la mise en valeur des forêts privées québécoises, ainsi qu'une commercialisation ordonnée du bois en provenance de ces territoires.

SOURCE Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ)

Renseignements : Charles-Philippe Tremblay-Bégin, Conseiller aux communications et Relations publiques, Fédération des producteurs forestiers du Québec, T. 450 679-0530, poste 8661, [email protected] foretprivee.ca