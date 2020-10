Les consommateurs comptent faire la majorité de leurs achats des Fêtes dans les grandes entreprises; le mouvement #JechoisisPME les invite à opter pour une consommation réfléchie

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Tandis que les géants du commerce en ligne, comme Amazon, réalisent des ventes largement supérieures à celles de l'année dernière, les petits commerces du secteur du détail peinent à retrouver leur rythme d'avant la crise. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) signale que la majorité (62 %) de ces PME n'ont toujours pas retrouvé des niveaux de ventes normaux. La Semaine de la PME est l'occasion pour les consommateurs d'opter pour une consommation réfléchie et de privilégier les commerces d'ici chaque fois qu'ils le peuvent.

« Parfois, quand il s'agit de faire certains de nos achats, nous cherchons à trouver facilement, rapidement et à faible coût les produits qui nous intéressent, ce qui peut nous amener vers les géants du Web et les grandes surfaces. Mais il ne faut pas oublier que nos petits détaillants offrent non seulement des créations uniques, un service à la clientèle hors pair, mais ils créent aussi des emplois et investissent dans nos communautés. En choisissant le petit commerçant de notre quartier, ce n'est pas uniquement un cadeau qu'on achète à nos proches : c'est un cadeau qu'on offre à notre économie régionale », affirme François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Magasinage des Fêtes : l'écart peut se creuser entre les petits commerces et les grands détaillants

Neuf propriétaires d'entreprise sur dix trouvent que la position dominante des géants du commerce en ligne, comme Amazon, menace la survie des PME canadiennes. Comme le montre un nouveau sondage d'opinion de Maru/Matchbox, cette situation pourrait bien empirer à l'approche de la période de magasinage des Fêtes, car les consommateurs canadiens envisagent de dépenser les deux tiers de leur budget auprès des géants (les grandes surfaces et les grands du Web).

« Les petites entreprises et les grandes n'ont pas vécu le début de la pandémie d'une façon égale. Pendant le confinement, les géants comme Costco ou Walmart ont eu le droit de rester ouverts et de vendre toutes sortes de produits parce qu'ils ont des rayons épicerie. En revanche, bon nombre de petits détaillants spécialisés ont été contraints de cesser leurs activités. Les petits commerces ont vraiment besoin d'une bonne période lors du magasinage des Fêtes pour se sortir la tête de l'eau », ajoute M. Vincent.

D'après les estimations de la FCEI, un petit détaillant sur sept risque de fermer définitivement avant même la fin de la pandémie.

Il faut opter pour une consommation réfléchie

Au début de la semaine, la FCEI a donné le coup d'envoi au concours #JechoisisPME - Un gros MERCI! pour encourager les consommateurs à magasiner dans les petits commerces pendant les Fêtes. Ils ont ainsi la chance de gagner une des six boîtes-cadeaux « Un gros MERCI! » comprenant 500 $ en argent à dépenser dans une petite entreprise locale, ainsi que des produits uniques fournis par des PME de part et d'autre du Canada, par exemple une tablette de chocolat de chez Bonneau Chocolaterie au Québec, une tuque à revers de chez NWT Brewing Co., entreprise située dans les Territoires du Nord-Ouest, etc. Le concours est parrainé par eBay Canada, la Banque Scotia et Mastercard. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.jechoisispme.ca.

« Consommer de façon réfléchie, c'est dépenser nos dollars pour soutenir nos commerces locaux, nos économies locales et c'est faire une différence pour les centaines de milliers d'entrepreneurs canadiens », conclut M. Vincent.

Pour plus de précisions, consultez le document intitulé La consommation réfléchie - privilégier les PME pendant la pandémie, sur lequel s'appuie le deuxième rapport de la série Transformation des PME canadiennes que la FCEI publiera cet automne.

Données du sondage d'opinion

Le sondage a été réalisé par Maru/Matchbox entre le 25 et le 27 septembre 2020 auprès de 1 511 Canadiens. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

Données de la FCEI

Sont présentées ici les conclusions des sondages de la FCEI, La COVID-19 et votre entreprise, effectués en ligne régulièrement auprès de propriétaires de PME de part et d'autre du pays depuis le début de la pandémie.

À propos de #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME encourage l'achat local, promeut des initiatives visant à soutenir les PME et leur fournit des affiches et divers outils pratiques. Elle est parrainée par la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Si vous souhaitez devenir commanditaire média, veuillez contacter [email protected].

*AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT. Le concours se déroulera du 19 octobre 2020 à 7 h (HE) au 29 novembre 2020 à 23 h 59 (HE). Il s'adresse aux résidents du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province. Il y a six prix hebdomadaires : 2 boîtes-cadeaux, l'une pour le gagnant et l'autre pour l'entreprise canadienne indépendante qui a été mise en nomination (valeur approximative de 1 290 $ CA et de 3 650 $ CA par prix respectivement). Le nombre de prix attribués chaque semaine diminue à mesure que le concours avance. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues au cours d'une semaine. Test d'arithmétique imposé et accès à Internet obligatoire. Règlement : fcei/reglement

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

