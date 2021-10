"Les facteurs ESG sont devenus une réalité commerciale pour toutes les entreprises, peu importe leur taille, a affirmé Roopa Davé, associée, Développement durable, KPMG." Tweet this

Selon les résultats du sondage, jusqu'à deux tiers des PME affirment avoir fixé des objectifs sociaux et environnementaux dans leurs plans d'affaires et avoir lié la rémunération des dirigeants à leur réalisation.

Principaux enseignements du sondage :

78 % des PME canadiennes affirment que la pandémie et les inégalités sociales ont renforcé l'engagement de leur entreprise à faire une différence sur les plans social et environnemental.

Cet engagement est nettement plus élevé chez les propriétaires d'entreprise ou les décideurs de 25 à 34 ans, 88 % d'entre eux étant d'accord avec cette affirmation.





L'engagement a augmenté en même temps que les revenus - 82 % des entreprises dont le chiffre d'affaires brut annuel est de 100 millions de dollars ou plus ont multiplié leurs efforts comparativement à 74 % des entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 10 millions de dollars et 19,9 millions de dollars.

70 % des répondants affirment que leurs clients s'attendent à ce qu'ils prennent les devants face aux défis sociétaux, comme l'inégalité entre les races et les sexes ou les changements climatiques.

Les entreprises cotées en bourse sont plus nombreuses à être d'accord que les entreprises privées, 78 % contre 67 %.

63 % des entreprises interrogées estiment que les grands défis mondiaux, comme l'inégalité des revenus et les changements climatiques, menacent la croissance et la valeur à long terme de leur entreprise

74 % des propriétaires d'entreprise ou des décideurs de 25 à 34 ans et 71 % des 35 à 44 ans ont fixé des objectifs ESG et ont lié la rémunération des dirigeants à ceux-ci.





Les entreprises privées sont moins nombreuses que les entreprises cotées en bourse à l'avoir fait - 63 % contre 75 %, respectivement.

87 % des répondants ont convenu que leur entreprise joue un rôle important dans les communautés où elle exerce ses activités et qu'il est primordial qu'elle investisse dans leur santé économique, sociale et environnementale à long terme.

88 % des répondants croient que les entreprises qui redonnent à leur communauté ont un avantage concurrentiel dans le recrutement et la mobilisation d'employés.

87 % des chefs d'entreprises privées et 92 % des sociétés cotées en bourse sont d'accord avec cette affirmation.

Les facteurs ESG occupent également une place importante dans les perspectives des chefs de la direction canadiens

Tout comme les dirigeants des PME reconnaissent la nécessité d'intégrer les facteurs ESG au sein de leurs entreprises, 75 % de leurs homologues de certaines des entreprises les plus importantes et les plus influentes du Canada affirment que leurs parties prenantes - les investisseurs, les organismes de réglementation et les clients - exigent de plus en plus des rapports sur les questions ESG, selon le récent rapport annuel Perspective des chefs de la direction canadiens en 2021 de KPMG. En fait, ce pourcentage est le plus élevé parmi les homologues mondiaux interrogés dans 11 grands pays, dont la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. La France arrive juste après, avec 73 %.

À la différence des dirigeants de PME, seulement 20 % des dirigeants de grandes entreprises affirment que leur rémunération devrait être fondée sur le rendement par rapport aux objectifs ESG, et sur les mesures traditionnelles de performance financière (16 % à l'échelle mondiale).

Près de quatre chefs de direction canadiens sur cinq (79 %) de ces grandes sociétés, pour la plupart cotées en bourse, sont convaincus que la raison d'être de leur entreprise aura une incidence sur le rendement financier, un chiffre qui, bien que significatif, est inférieur à celui de leurs homologues à l'échelle mondiale (89 %).

« Cela souligne l'occasion qu'ont les dirigeants canadiens d'examiner et d'optimiser les stratégies afin de cerner et de saisir les occasions de stimuler le rendement tout en s'attaquant aux enjeux sociétaux clés pour le bien commun », a déclaré Mme Davé.

Près des trois quarts (73 %) des répondants affirment que l'inégalité des revenus et les changements climatiques constituent une menace pour la croissance et la valeur à long terme de leur entreprise. De plus, un quart (25 %) d'entre eux craignent que le fait de ne pas répondre aux attentes en matière de changements climatiques n'incite les marchés publics à ne pas investir dans leur entreprise.

