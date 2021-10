La pandémie a mis sur pause les ambitions des Canadiens sans les faire dérailler : un sondage de la Banque CIBC

« Tout au long de la pandémie, nous avons vu de nombreux Canadiens retarder la réalisation de leurs rêves et de leurs ambitions par nécessité, mais à mesure que les gens se tournent vers l'avenir, nous commençons à voir de plus grands rêves redevenir des priorités », déclare Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils financiers et de placement, Banque CIBC.

Bien que la pandémie ait changé le monde à bien des égards, une majorité (73 %) affirme que ses objectifs sont à peu près les mêmes qu'auparavant. Les principales ambitions à long terme demeurent les voyages (29 %) et l'élimination de la dette (21 %). Apporter des changements positifs à leur mode de vie, revenir sur la bonne voie après la pandémie et épargner pour la retraite complètent les cinq grandes ambitions signalées par les répondants.

Un peu moins de la moitié des Canadiens interrogés (42 %) affirment qu'ils ont dû mettre de plus grandes ambitions en suspens pendant la pandémie et la majorité (73 %) se concentre maintenant davantage sur des ambitions plus modestes et pratiques. Les principaux objectifs sont répartis presque également entre la réalisation d'une de leurs grandes ambitions (28 %), le remboursement de la dette (32 %) et l'épargne pour l'avenir (30 %).

« Les Canadiens demeurent fidèles à leurs ambitions à long terme et, bien que la pandémie ait pu freiner certains d'entre eux dans la poursuite de leurs objectifs, ils restent déterminés à prendre les mesures qui s'imposent pour concrétiser leurs ambitions », a ajouté Mme Lucreziano.

Selon le sondage, les défis les plus communs entre les Canadiens et leurs objectifs sont l'argent (37 %), la gestion des engagements quotidiens (17 %), les contraintes de temps (11 %), le fait de ne pas savoir par où commencer (8 %) et la confiance (8 %).

« Même si ces défis peuvent sembler accablants, la création d'un plan pour atteindre vos objectifs ne doit pas nécessairement l'être, a déclaré Mme Lucreziano. Prendre des mesures modestes, mais ayant un impact sur vos objectifs est la manière la plus efficace d'y parvenir. Avoir les bonnes conversations avec votre système de soutien externe - amis, famille, mentors et conseillers - peut vous aider à voir les étapes nécessaires à suivre et faciliter le processus. »

Lorsqu'il s'agit de solutions efficaces pour atteindre les objectifs, environ la moitié des Canadiens (48 %) conviennent que lorsqu'ils partagent leurs ambitions avec quelqu'un, il est plus probable qu'elles se produisent. Cependant, seulement un Canadien sur quatre (25 %) dit chercher de l'aide et des conseils auprès d'autres personnes, comme des amis, des collègues, des mentors et des experts, lorsqu'il cherche à atteindre ses buts et à réaliser ses ambitions.

À l'approche du mois du bien-être financier, la Banque CIBC aide les Canadiens à réaliser leurs ambitions financières de la façon suivante :

Le 4 novembre 2021, la Banque CIBC tiendra des événements virtuels gratuits en français et en anglais sur la façon de se préparer à la retraite, avec des experts financiers de la Banque CIBC et des mentors en retraite. Cet événement fournira des conseils utiles, opportuns et pertinents pour aider les clients à accroître leurs connaissances et là renforcer leur confiance en se préparant à la retraite, et contribuera à informer les participants sur les aspects financiers et émotionnels de la retraite.

en français et en anglais sur la façon de se préparer à la retraite, avec des experts financiers de la Banque CIBC et des mentors en retraite. Cet événement fournira des conseils utiles, opportuns et pertinents pour aider les clients à accroître leurs connaissances et là renforcer leur confiance en se préparant à la retraite, et contribuera à informer les participants sur les aspects financiers et émotionnels de la retraite. Un site Web récemment lancé, Conseils Intelli, offre des outils numériques, des ressources et des articles sur divers sujets liés à la planification financière personnelle afin d'aider les Canadiens à assurer leur bien-être financier global.

Une trousse pour les ambitions qui fournit aux parents des ressources qui contribuent à éduquer leurs enfants au sujet de l'argent et de l'épargne pour l'avenir.

Autres conclusions tirées du sondage de 2021 sur les ambitions menées par la Banque CIBC :

64 % des Canadiens se disent persuadés de pouvoir atteindre leur liste de grandes ambitions et 56 % se considèrent comme une personne ambitieuse/axée sur ses objectifs

des Canadiens se disent persuadés de pouvoir atteindre leur liste de grandes ambitions et se considèrent comme une personne ambitieuse/axée sur ses objectifs Plus de la moitié des Canadiens choisissent d'adopter une approche informelle pour atteindre leurs objectifs : 64 % n'ont jamais cherché à obtenir un mentorat et 52 % n'ont jamais écrit d'objectifs précis

n'ont jamais cherché à obtenir un mentorat et n'ont jamais écrit d'objectifs précis Plus de la moitié des Canadiens ( 53 % ) accordent autant d'importance aux grandes ambitions qu'aux ambitions plus petites et pratiques.

) accordent autant d'importance aux grandes ambitions qu'aux ambitions plus petites et pratiques. Le quart (27 %) affirment que leurs ambitions ont été touchées par la COVID-19. Certains ont mis de plus grandes ambitions en pause (42 %)

Pour en savoir plus sur la raison d'être de la Banque CIBC et son image de marque renouvelée, visitez le site cibc.com/ambitions .

Avis : Du 13 août au 15 décembre 2021, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1 516 adultes canadiens choisis au hasard qui sont des panélistes de La Voix Maru Canada . Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et, au Québec, par langue) de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement. Cela a pour but de veiller à ce que l'échantillon soit le plus représentatif possible de toute la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

