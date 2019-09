La nouvelle solution de SuccessFinder, Fit Culturel, innove dans le domaine des ressources humaines

Développer une analyse prédictive pour générer de meilleurs résultats et une plus grande satisfaction des l'employés en misant sur la culture organisationnelle

MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW/ - SuccessFinder est heureuse d'annoncer aujourd'hui le déploiement de Fit Culturel, un nouveau produit de sa gamme de solutions de Recrutement Optimal et de Gestion des Talents. Cet outil unique d'adéquation culturelle révolutionnera les pratiques clés en ressources humaines. Il s'agit d'un nouvel outil descriptif et prédictif qui mesure la compatibilité avec une organisation pour offrir aux décideurs en ressources humaines et aux chefs d'entreprises une façon novatrice et objective d'évaluer, développer et recruter en fonction de la meilleure adéquation culturelle avec leur organisation.

Dre Carolyn Hass, directrice du Produit chez SuccessFinder, explique que l'outil Fit Culturel représente « une solution d'analyse de personnalités qui compare les valeurs et la stratégie d'entreprise avec les données réelles sur les individus pour générer une approche prédictive de compatibilité culturelle, une première dans l'industrie ».

La solution Fit Culturel de SuccessFinder offre une méthodologie unique s'appuyant sur des données. Elle permet d'effectuer une analyse « ascendante » des comportements réels des employés actuels qui correspondent le mieux à la culture de l'organisation, suivie d'une mesure « descendante » des comportements souhaités et prônés par l'organisation, qui sont cartographiés et comparés aux traits comportementaux définis par SuccessFinder. Enfin, les résultats sont évalués et synthétisés pour déterminer les principaux comportements favorisant la compatibilité culturelle envers leur organisation.

Voici quelques faits saillants et avantages de Fit Culturel:

Un tableau de bord comparatif attribuant une cote de Fit Culturel aux personnes évaluées;

Les données et détails cliquables les plus importants concernant les comportements sous-jacents avec une interprétation de la cote d'adéquation;

Un rapport synthèse des résultats de l'analyse de l'adéquation culturelle;

La capacité d'évaluer le degré de compatibilité culturelle à des fins de recrutement, d'alignement des employés avec les valeurs de l'organisation et d'analyse des personnalités;

La capacité de responsabiliser les employés et de rehausser leur engagement et leur rétention;

Une méthodologie procurant un meilleur alignement de l'ensemble de l'entreprise sur la culture organisationnelle.

Fit Culturel est disponible à partir du 3 septembre 2019 sur la plateforme nuagique de SuccessFinder. Pour plus d'information sur la gamme de solutions de SuccessFinder, visitez le www.successfinder.com ou communiquez avec info@successfinder.com pour planifier une démonstration.

À propos de SuccessFinder :

SuccessFinder est une entreprise technologique montréalaise spécialisée en ressources humaines. Grâce à une plate-forme intégrée misant sur des algorithmes sophistiqués, l'entreprise tire avantage de l'analyse prédictive pour comprendre les gens comme nulle autre. Avec son évaluation comportementale de troisième génération, elle fournit à la fois la technologie et l'analyse pour aider les individus et les organisations à élargir leur horizon de façon à ce que chacun réalise son plein potentiel. Forte d'une expertise dans le développement de modèles prédictifs, SuccessFinder aide les entreprises à prendre de meilleures décisions concernant leurs talents et à maximiser leurs effectifs en attribuant à chaque employé le rôle qui lui convient. SuccessFinder a fait ses preuves auprès de plus de 75 organisations d'envergure, dont McKesson, l'Université McGill, Industrielle Alliance, CAE et BRP.

