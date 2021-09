La «nouvelle» rue Saint-Grégoire : une rue digne du 21e siècle et adaptée aux besoins de la population

MONTRÉAL, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer que le projet de réaménagement de la rue Saint-Grégoire, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, est maintenant terminé. Son nouvel aménagement répond aux besoins des gens qui y vivent, qui y circulent, quel que soit le mode de transport, et se caractérise par une abondante végétation.

Amorcé à l'été 2019, l'important chantier de 34,2 M$ a notamment permis le réaménagement de 16 intersections, la réhabilitation du réseau d'égout et d'aqueduc, l'enfouissement de fils électriques et la mise aux normes de feux de circulation. Les travaux ont surtout permis de transformer la rue Saint-Grégoire en une rue où il fera bon vivre et où tous les usagers y trouveront leur compte.

En effet, les trottoirs ont été élargis et une piste cyclable protégée et connectée au réseau a été aménagée. La plantation de 94 arbres (dont 81 nouveaux), de 1800 vivaces et l'installation d'un nouveau mobilier urbain rendront par ailleurs l'endroit plus vert et plus agréable à fréquenter.

« Ce projet était attendu depuis une dizaine d'années par les résidentes et les résidents du secteur. Leur patience est aujourd'hui récompensée. Je suis extrêmement fier de voir la transformation qu'a subie cette rue qui, au fil du temps, a pris un virage plus résidentiel. La nouvelle rue Saint-Grégoire permettra à toutes celles et ceux qui y vivent ou y circulent de profiter d'un nouvel environnement plus vert et plus agréable », a déclaré Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

« Les Montréalaises et les Montréalais souhaitent avoir des rues plus conviviales, plus sécuritaires et qui permettent un meilleur partage entre tous les moyens de transport, dont le transport actif. La nouvelle rue Saint-Grégoire est un exemple parfait de ce qui peut être fait en la matière et la concrétisation de ce projet est en adéquation avec notre Plan climat 2020-2030 », a ajouté Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au comité exécutif.

L'installation et l'inauguration d'une œuvre d'art au parc Wilfrid-Laurier viendront compléter officiellement le projet à l'été 2022. L'exécution de l'œuvre a été confiée à Myriam Dion, à la suite d'un concours organisé par le Bureau d'art public de la Ville de Montréal.

